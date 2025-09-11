لجنة أمريكية تحقق مع 7 شركات توفر روبوتات الدردشة الآلية

قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تسعى للحصول على معلومات من سبع شركات توفر روبوتات دردشة آلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومن بينها ألفابت وميتا وأوبن إيه.آي، عن كيفية قيام هذه الشركات بقياس الآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا واختبارها ورصدها.

وذكرت اللجنة أنها تسعى للحصول على معلومات عن كيفية تحقيق تلك الشركات عوائد مالية من مشاركة المستخدمين ومعالجة مدخلاتهم وتوليد رد على استفساراتهم والاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها من خلال المحادثات مع روبوتات الدردشة.

وأدرجت اللجنة في القائمة شركات أخرى، مثل كاركتر إيه.آي وانستجرام وسناب وإكس إيه.آي.

ولم ترد ألفابت وميتا وأوبن إيه.آي وكاركتر إيه.آي وسناب وإكس إيه.آي على طلبات من رويترز للتعليق.

وأفادت رويترز في أغسطس آب بأن وثيقة داخلية لشركة ميتا توضح بالتفصيل السياسات المتعلقة بسلوكيات روبوتات الدردشة الآلية قد سمحت لمطوري الذكاء الاصطناعي بالشركة “بإشراك طفل في محادثات رومانسية أو إباحية” وتوليد معلومات طبية خاطئة ومساعدة المستخدمين على القول بأن السود “أغبى من البيض”.