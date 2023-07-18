الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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لجنة أمريكية لوضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمنصات التداول

منذ 8 دقائق
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

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قال جاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن اللجنة المنظمة لبورصة وول ستريت بصدد وضع قواعد لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي على منصات التداول لاحتمال أن ينطوي على تضارب في المصالح.

وأضاف جينسلر في كلمة أمس الاثنين أن اللجنة ستحتاج أيضا لتبني “فكر جديد” لمواجهة التحديات التي يمثلها استخدام تقنيات مثل أدوات التحليل التنبؤي وتعلم الآلة أمام الاستقرار المالي.

وبحسب نسخة من الكلمة، قال جينسلر إنه إذا ما راعت أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة بمنصات التداول مصلحة المنصات والعملاء على حد سواء “فقد يؤدي ذلك إلى تضارب في المصالح” مضيفا أنه كلف فريق عمل اللجنة بوضع مقترحات تنظيمية جديدة للتصدي لذلك.

وذكر جينسلر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي أيضا لتعزيز الارتباط البيني للنظام المالي العالمي، وهو أمر ربما لا تكون نماذج إدارة المخاطر مستعدة له في الوقت الحالي.

وأردف “كثير من التحديات التي قد يمثلها الذكاء الاصطناعي مستقبلا أمام الاستقرار المالي… ستتطلب فكرا جديدا”.

    المصدر :
  • رويترز

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