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لحماية الأطفال.. آبل تعرقل تحديث تطبيق يعتمد على "الذكاء الاصطناعي"

منذ 18 دقيقة
شركة أبل

شركة أبل

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (الخميس 2-3-2023) نقلا عن اتصالات بين شركة أبل ومطوري تطبيق للبريد الإلكتروني أن صانعة هواتف آيفون أجلت الموافقة على تحديث التطبيق باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف من أن ينشئ هذا محتوى غير مناسب للأطفال.

وقال بن فولاتش الشريك المؤسس المشارك لشركة بليكس المطورة لتطبيق (بلو ميل) للصحيفة إنه تم الأسبوع الماضي منع تحديث للتطبيق باستخدام نسخة مخصصة لذلك من النموذج اللغوي جي.بي.تي-3 الذي طورته شركة أوبن إيه.آي.

وأضاف عبر تويتر أن شركة أبل تستهدف بلو ميل بشكل غير عادل وأن التطبيق يحتوي على فلترة للمحتوى. ومن الممكن أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأعمار المسموح لها باستخدام التطبيق إلى تقليص الانتشار لمستخدمين جدد محتملين.

وقالت شركة أبل إنها تنظر في الشكوى وإن المطورين لديهم فرصة للطعن في قرارها أمام مجلس مراجعة التطبيقات. ولم ترد بليكس ولا فولاتش على طلبات رويترز للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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