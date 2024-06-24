لحماية المستخدمين.. يوتيوب تحذف المحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي

قدم يوتيوب المملوك لشركة Google، مؤخرًا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بطلب إزالة المُحتوى الذي يُقلّد وجوههم أو أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعالج هذا التحديث القلق المُتزايد بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد الأفراد.

يلتزم YouTube بمُراجعة كل طلب إزالة يدويًا، وتهدف عملية المُراجعة هذه إلى تحديد ما إذا كان المُحتوى الذي تم الإبلاغ عنه يندرج ضمن فئات مثل التقليد الساخرة أو الهجاء، خاصةً في الحالات التي تتضمن أفرادًا مشهورين.

مع التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتخذ موقع YouTube خطوات استباقية للتخفيف من سوء استخدامه المُتوقع، ويتحمل مسؤولية حماية المُستخدمين من المُحتوى المُخادع أو الضار.

في وقتٍ سابق من هذا العام، فرض YouTube على مُنشئي المُحتوى الكشف عن أي مُحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يُغيّر الأحداث الحقيقية أو يختلق أفعال الأفراد.

لفرض الشفافية، يجب على مُنشئي المُحتوى تصنيف المُحتوى الذي أنشأوه بواسطة الذكاء الاصطناعي ضمن حقول الوصف لتطبيق يوتيوب على أندرويد وiOS والويب. قد يؤدي عدم الالتزام بمُتطلبات الإفصاح هذه إلى إزالة المُحتوى أو الطرد من برنامج شركاء YouTube.

أثار ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مخاوف أخلاقية واسعة النطاق. اتهم الفنانون على مُستوى العالم شركات التقنية الكبرى باستخدام أعمالهم الفنية دون الحصول على موافقة مُناسبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما أثارت قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء صور ونصوص ومقاطع فيديو واقعية للغاية مخاوف بشأن قدرته على نشر معلومات كاذبة ومُضللة على المنصات الرقمية.