لشرب المزيد من الماء... زجاجة ثورية تخدعك لتعتقد أنّ الماء له طعم

يتم إخبارنا دائماً بأهمية شرب الماء ، ومع ذلك لا يزال الكثير منا يعاني في شرب كمية 1.2 ليتر الموصى بها يومياً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطانية مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه…

تم إطلاق زجاجة مياه جديدة في المملكة المتحدة ، والتي تهدف إلى تسهيل دمج المياه في نظامك الغذائي.

يمكن ملء زجاجة الماء ، التي تسمى AirUp ، بالماء المعدني العادي ، ولكنها تخدع عقلك في التفكير بنكهة هذا الماء وذلك بفضل مستشعرات ذكية.

تفرج هذه المستشعرات التي تشبه القرون، عن الروائح التي تصل إلى أنفك وأنت ترتشف الماء ، والتي تمر عبر الحلق إلى الدماغ حيث تظهر على أنها طعمة.

وفي حديثها إلى MailOnline ، أوضحت لينا جونغست ، مؤسسة AirUp: “إنها تدعو الناس إلى تجربة النكهة قليلاً. إنها طريقة جديدة لإدراك النكهة، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل من قبل!”.

للوهلة الأولى ، تبدو زجاجة AirUp مثل أي زجاجة أخرى ، مع جسم شفاف وغطاء صغير.

ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين شراء القرون الخفية التي تجلس على رأس الغطاء، والتي تطلق الروائح التي تصل إلى أنفك وأنت تشمّ.

تخدع هذه الروائح عقلك للتفكير في نكهة الماء ، وذلك بفضل مفهوم يعرف باسم رائحة “الأنف الخلفية”.

وأوضحت AirUp: “هذا هو المصطلح التقني لعملية بسيطة، وهي التذوق باستخدام أنفك.

عندما تشم رائحة شيء ما، فإنه يمر عبر الحلق إلى مركز الشم في الأنف ويظهر في الدماغ كمذاق. الأمر بسيط. عبقري. ومبهر للعقل.

ثمانين في المائة من الأذواق التي نختبرها هي في الواقع أشياء نشم رائحتها. قد يتحدث اللسان ويقول الحديث ، لكن الأنف هو الذي يقرر عندما يتعلق الأمر بالتذوق.”

تأتي القرون في مجموعة من النكهات ، بما في ذلك فاكهة العاطفة، والقهوة والخيار والكولا.

ومع ذلك ، فإنّ احتمالات النكهات لا حصر لها إلى حد كبير، وفقاً للسيدة جونغست.

وقالت لـ MailOnline: “بشكل عام ، كل ما يمكنك شمه ، يمكننا أن نصنع له نكهة”.

“يمكننا أن نقدم لكم نكهة لحم الخنزير المقدد ، أو نكهة الخبز الطازج!.

“سيكون كل ذلك ممكناً ، ولكننا أدركنا أنّ مستهلكينا مهتمون بتلك النكهات ، ولكنهم لا يستهلكونها بالضرورة بانتظام.”

تعرض زجاجة AirUp بالفعل للبيع في العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا ، ولكنها أطلقت أخيراً في المملكة المتحدة اليوم.

تتضمن مجموعة المبتدئين زجاجة واحدة واثنين من قرون الرائحة ، ويتم تسعيرها من £29.95 إلى £34.95 ، اعتماداً على لون الزجاجة.

كل حزمة إضافية من ثلاثة قرون تكلف بين 5.95 £إلى 8.95 £ ، اعتماداً على النكهة.

أضافت السيدة يونغست: “إنّ قرن رائحة واحد يمكن أن يعطي نكهة لخمسة لترات من الماء على الأقل.

“إنّ نظامنا يستخدم 25x-50x أقل من البلاستيك لكل لتر من الماء المنكه مقارنة بالمشروبات المنكهة المماثلة الموجودة في السوبر ماركت.

‘إنّ القرون مريحة للغاية من حيث حملها، لأنها صغيرة جداً وخفيفة الوزن وبالتالي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أيضاً.”

الماء هو خيار صحي ورخيص لتبريد عطشك في أي وقت ، ولا يحتوي على سعرات حرارية أو سكريات يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك!

تنصح لجنة الخدمات الصحية الوطنية قائلة: “من السهل التغاضي عن ذلك ، ولكن اختيار المشروبات الصحية هو جزء أساسي من الحصول على نظام غذائي متوازن.

‘تحتوي العديد من المشروبات الغازية ، بما في ذلك المشروبات الفورية والشوكولاتة الساخنة ، على نسبة عالية من السكر.

يقول دليل Eatwell أنه يجب علينا شرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من السوائل يومياً. من ضمنها الماء والحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر ، بما في ذلك الشاي والقهوة.”