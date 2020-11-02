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لعبة الكترونية تحارب مرض السكري وتساعد في إيجاد علاج للمرض

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 1:50 مساءً
لعبة JDRF One World

لعبة JDRF One World

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تقدم لعبة (JDRF One World) فائدة صحية كبيرة ومتعة لمستخدميها في نفس الوقت، بحيث تساعد اللعبة في رفع مستوى الوعي حول مرض السكري من النوع الأول بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الطبية غير الربحية (JDRF). حيث تتوفر هذه اللعبة على منصة (Roblox) وهي منصة للألعاب عبر الإنترنت ونظام لبناء الألعاب يسمح للمستخدمين ببرمجة الألعاب وممارسة الألعاب التي طورها مستخدمون آخرون.

وتُعد اللعبة جزءً من حملة المؤسسة الخيرية (Game2Give) التي تركز على الألعاب، والتي نظمها في عام 2019 مطورو الألعاب البارزون الذين لديهم أطفال يعانون من مرض السكري.

ويساعد هذا الجهد الناس على فهم مرض السكري وكيف يمكنهم المساعدة في إيجاد علاج للمرض، الذي يصيب واحدًا من كل 400 طفل.

ولزيارة لعبة (JDRF One World)، تحتاج إلى إعداد حساب مجاني ضمن موقع (Roblox) عبر جهاز الحاسب أو الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي.

وتهدف اللعبة إلى تثقيف الناس حول مدى صعوبة التعامل مع المرض، حيث يعاني أكثر من 1.6 مليون أمريكي من مرض السكري من النوع الأول، الذي لا يوجد علاج له. في حين يعاني 38 مليون بالغ وطفل من المرض في جميع أنحاء العالم.

وتوفر (JDRF One World) تجربة المشي داخل العالم الافتراضي، وابتكر المطورون مجموعة من الألعاب الصغيرة، مثل: المتاهة والسباق، لتثقيف الأشخاص حول مرض السكري.

وتشمل الجوائز قمصان (JDRF)، التي تنفق ما يقرب من 200 مليون دولار سنويًا على أبحاث مرض السكري، وقبعات، وأغطية للرأس، ونظارات.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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