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لعشاق ألعاب "بلايستيشن"... "سوني" تتراجع عن هذا القرار

20 - أبريل - 2021
شركة سوني

شركة سوني

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تراجعت شركة “سوني” اليابانية عن قرار سابق، أثار غضب عدد كبير من عشاق ألعاب “بلايستيشن” الشهيرة.

وأوضحت “سوني” في بيان نقله موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أنها اتخذت قرارا نهائيا بإغلاق متاجر ألعاب “بلايستيشن 3″ و”فيتا” هذا الصيف.

وسيتمكن بتلك الطريقة أصحاب منصات ألعاب “بلايستيشن 3” و”فيتا”، من شراء الألعاب من خلال واجهة المتجر الرقمية على وحدات التحكم.

ولكن مع ذلك قررت “سوني” إغلاق متجر “PSP” في الثاني من تموز المقبل، وستمكن فقط من تنزيل الألعاب التي قمت بشرائها مسبقا.

وقالت سوني: “نرى الآن أن العديد منكم متحمس بشكل لا يصدق للقدرة على مواصلة شراء الألعاب الكلاسيكية على بلايستيشن 3 وفيتا في المستقبل المنظور، لذلك يسعدني أننا تمكنا من إيجاد حل لمواصلة العمليات”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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