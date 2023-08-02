لعشاق الألعاب.. آيسر تطلق شاشة Predator XB273UZ الجديدة

كشفت شركة آيسر شاشتها Predator XB273UZ الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة Predator XB273UZ الجديدة تأتي بلوحة IPS قياس 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1440 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 400 قنديلة/م2.

ويبلغ معدل تحديث الصورة 270 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة 5ر0 مللي ثانية، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P4 بنسبة 95٪.

وبفضل مفتاح KVM يمكن التبديل بين مصدرين للصورة، الأمر يعد مفيدا عند العمل على أكثر من حاسوب في وقت واحد.

وتشتمل الشاشة الجديدة على العديد من منافذ USB من النوع Type A و Type C، مع منفذي HDMI 2.0، بالإضافة إلى معيار DisplayHDR 400.

ويمكن تعديل شاشة الألعاب Predator XB273UZ الجديدة من حيث الميل والارتفاع.