لعشاق الألعاب.."ديل" تكشف عن شاشة جديدة

أعلنت شركة ديل، عن إطلاق شاشتها Alienware AW3423DW المنحنية الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن شاشة الألعاب الجديدة تمتاز بلوحة OLED، كما أنها أول شاشة Quantum-Dot OLED في العالم، وتوفر قيم مثالية للون الأسود ودرجة سطوع قصوى وألوان باهرة بفضل وضعية Quantum Dot Pixel.

وتمتاز الشاشة الجديدة بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 99.3% ونطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 149%، وتبلغ درجة السطوع القصوى 1000 نيت، ولكن لا يمكن الوصول إلى هذه القيمة إلا عند عرض محتويات HDR.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة الألعاب المنحنية الجديدة على لوحة قياس 34.2 بوصة وبدقة وضوح 3440 x 1400 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 175 هرتز، وللوصول إلى هذه القيمة يجب توصيل الشاشة عن طريق منفذ DisplayPort.

ويعمل منفذا HDMI 2.0 بمعدل تنشيط صورة يبلغ 100 هرتز، وتتيح شاشة الألعاب الجديد زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي.

وتدعم شاشة الألعاب الجديدة تقنية نفيديا G-Sync Ultimate، ويمكن التحكم في لمبات RGB-LED الموزعة في أربعة مواضع عن طريق AlienFX، ويتيح الحامل إمكانية تعديل ارتفاع الشاشة.