لعشاق الألعاب.. ريلمي تطلق هاتفها الجديد “Narzo 50”

أطلقت شركة ريلمي عن هاتفها الذكي Narzo 50 الجديد، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يشتمل على شاشة قياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح FHD+. ويمكن للمستخدم ضبط معدل تنشيط الصورة من 30 إلى 120 هرتز، وتعمل اللوحة بمعدل أخذ العينات اللمسي 240 هرتز، وبالتالي فإنه يتناسب مع عشاق الألعاب.

وينبض بداخل هاتف ريلمي الجديد المعالج ميديا تيك Helio G96 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاشية UFS-2.1 سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وتأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 33 وات عن طريق منفذ USB-C، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل ريلمي UI 3.0، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

وعلى الجانب الخلفي قامت ريلمي بتركيب وحدة الكاميرا الثلاثية؛ حيث يعمل المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا ماكرو وكاميرا لاحتساب بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، وتظهر كاميرا السيلفي في ثقب على اليسار أعلى الشاشة وتعمل بدقة 16 ميجابيكسل.

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو. وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم “OPPO Real”، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.

وفي 30 يوليو/تموز 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لأوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة. حيث قال حينها أن العلامة التجارية ريلمي ستركز على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز “بالتكنولوجيا” و”الجمال” بأسعار معقولة. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت ريلمي شعاراً جديداً.

وأطلقت ريلمي أول منتج لها، “realme 1” حصرياً في السوق الهندي في مايو/أيار 2018 على أمازون الهند..