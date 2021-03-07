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لعشاق الألعاب.. سامسونغ تطلق الإصدار الجديد من شاشة Odyssey G9

7 - مارس - 2021
شاشة ألعاب من سامسونغ

شاشة ألعاب من سامسونغ

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أعلنت شركة سامسونغ ، عن إطلاق موديلا جديدا من شاشتها Odyssey G9 بقُطر 49 بوصة ، وذلك بهدف استقطاب عشاق الألعاب .

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة تمتاز بتصميم أنيق وصورة أفضل من خلال الاعتماد على تقنية الإضاءة الخلفية Quantum MiniLED الحديثة، والتي تتيح إمكانية إعتام الصورة في مناطق أكثر من تقنية إضاءة الخلفية LED العادية، وبالتالي تظهر الصورة بتباين أفضل، بالإضافة إلى الاستفادة من الحد الأقصى لدرجة السطوع.

ويمكن للشاشة Odyssey G9 الجديدة عرض محتويات HDR بدرجة سطوع تبلغ 2000 نيت، وهو ما يعادل ضعف درجة السطوع في الموديل السابق.

كما أن معدل تنشيط الصورة بالشاشة الجديدة يبلغ 240 هرتز مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية فقط.

ولم تفصح شركة سامسونغ عن المزيد من البيانات التقنية، ولكن من المؤكد أن الشاشة الجديدة ستأتي بتجهيزات أفضل من الموديل السابق، من خلال الاعتماد على لوحة قياس 49 بوصة وبدقة وضوح 5120 x 1440 بيكسل ونصف قطر انحناء 1000R.

ويحتوي أول إصدار شاشة لألعاب Odyssey G9، منفذي Display Port 1.4، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ لسماعات الأذن.

الجدير بالذكر أن سامسونغ أطلقت شاشة Odyssey G7، يونيو/ حزيران الماضي على المستوي العالمي، والتى تمتاز بأنها أول شاشة مكتبية مخصصة للألعاب مع مستوى انحناء قدره 1000R.

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