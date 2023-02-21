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لعشاق الألعاب.. ميزة غير مسبوقة لهواتف Galaxy

منذ 4 دقائق
ألعاب للهواتف الذكية- تعبيرية

ألعاب للهواتف الذكية- تعبيرية

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تعمل شركة سامسونغ على توفير ميزة جديدة لبعض هواتف Galaxy الذكية، من شأنها الحفاظ على بطاريات الهواتف وتحسين أداء الأجهزة أثناء تشغيل ألعاب الفيديو عليها.

وتبعا لسامسونغ فإن الميزة الجديدة التي تدعى Pause USB Power Delivery ستطرح كخيار عبر إعدادات تطبيق GameBooster المتوفر في قائمة مشغل الألعاب Game Launcher في الهواتف.

والهدف الرئيسي من الميزة الجديدة هو إيقاف تمرير الطاقة إلى البطارية أثناء وصل الهاتف بالشاحن وقت تشغيل ألعاب الفيديو، وإيصال الطاقة مباشرة إلى المعالج، الأمر الذي سيساهم تبعا للمطورين بالحفاظ على البطارية من التلف وارتفاع درجة الحرارة، وبنفس الوقت تحسين أداء المعالجات أثناء تشغيل الألعاب.

وأشار موقع SamMobile المتخصص بشؤون التقنية إلى أن الميزة الجدية ستتوفر في هواتف Galaxy S23 الحديثة، كما من الممكن أن توفرها سامسونغ لهواتف S22 و Z Fold 2 و Z Fold 3 و Z Fold 4 وبعض هواتف Galaxy الأخرى، وللاستفادة منها يجب أن يكون الهاتف متصلا بشاحن باستطاعة 45 واطا أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

ولاقى إعلان سامسونغ عن هذه الميزة ترحيبا من قبل بعض مستخدمي الهواتف، فيما تخوّف البعض الآخر من أن تكون هذه الميزة “مؤذية” للهواتف بدل أن تحميها من التلف.

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