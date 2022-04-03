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لعشاق التسوق عبر أليكسا.. خاصية جديدة من أمازون

3 - أبريل - 2022
تطبيق المساعد الشخصي الذكي أليكسا

المساعد الذكي أليكسا

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أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون، عن إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق المساعد الشخصي الذكي أليكسا.

الخاصية الجديدة التي أضافتها الشركة الأمريكية، تتيح للمساعد الشخصي الذكي أليكسا إرسال تنبيه إلى المستخدم عند طرح أي سلعة موجودة على قائمة المشتريات المستقبلية للمستخدم، للبيع.

وقالت أمازون إن أليكسا اعتبارا من الآن سيقوم التطبيق أليكسا بتنبيه المستخدم بطرح السلع التي يرغب في شرائها للبيع قبل الطرح بما يصل إلى 24 ساعة، ثم يقوم التطبيق بطلب السلعة لحساب المستخدم إذا طلب هو ذلك.

الخاصية الجديدة ستعمل أيضا مع البنود التي وقع عليها المستخدم علامة “محفوظة لوقت لاحق” على منصة أمازون.

والخاصية الجديدة ستكون متاحة لعملاء خدمة أمازون برايم المدفوعة في الولايات المتحدة من خلال كل الأجيال الجديدة من السماعات الذكية إيكو.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه يمكن تفعيل الخاصية الجديدة على التطبيق “أليكسا” من خلال الوصول إلى قائمة “أمازون شوبنج” من إعدادات التنبيهات واختيار “توصيات التسويق”.

وعند تفعيل الخاصية الجديدة ستتحول دائرة “أمازون إيكو” إلى اللون الأصفر عند طرح السلعة المطلوبة للبيع. كما يمكن للمستخدم أن يطلب من أليكسا تنبيهه إلى أي صفقة عند إتمامها، كما يمكن للمستخدم أن يقول “أليكسا اشتريها لي”، إذا كان يريد شراءها.

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