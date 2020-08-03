لعشاق صور السيلفي ..إليك أداة Bcase من شاومي

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بعد أن نجحت بقوة في اقتناص حصة كبيرة من سوق الهواتف المحمولة تقتحم شركة شاومي الصينية عالم اكسسوارات الهواتف الذكية خاصة فيما يتعلق بالتصوير السلفي .

كشفت شركة شاومي عن آخر حلولها التقنية، التي تخاطب بها عشاق التقاط صور السيلفي، وهي عبارة عن حلقة ضوئية مع حامل مدمج للهاتف الذكي تحمل الاسم Bcase.

وأوضحت الشركة الصينية أن Bcase هي أداة تجمع بين حامل هاتف قابل للطي، وحلقة ضوئية يمكن ضبط شدة الإضاءة بها في 10 مستويات، بينما يبلغ وزنها 1.1 كجم.

ويمكن استخدام الهاتف من خلالها كمرآة مكياج أثناء التنقل أو للحصول على صور سيلفي عالية الجودة.

وتأتي أداة Bcase مع جهاز صغير للتحكم عن بعد بحيث يمكن تعديل درجة حرارة اللون أو سطوع الضوء دون الحاجة إلى تغيير وضعه.

ويمكن تدوير الهاتف الذكي بحُرية بحيث تكون الصور ممكنة في الوضع الرأسي والأفقي على حد سواء.