لعشاق منتجات آبل.. ترقبوا ميزة “تأخرت” بشاشات “آيفون” المقبلة

كشفت التسريبات ، أن شركة آبل Apple، تعمل على إنتاج هاتف آيفون القادم iPhone 14 بمميزات فائقة وتصميم مميز ورائع، حيث من المحتمل أن يحصل طرز Pro على نتوءات ضخمة للكاميرا ويرجع ذلك بسبب جودتها العالية مقارنة بالإصدارات السابقة.

من جهتها، كشفت وكالة بلومبيرغ، عن أن أبل تخطط لإضافة ميزة “وضع التشغيل الدائم” لشاشات هاتفيها المقبلين آيفون 14 برو، وبرو ماكس، لتكون مشابهة لما هو موجود في الساعات الأحدث التي أصدرتها الشركة.

وذكر تقرير الوكالة، إلى أن هذه الميزة ستعمل بشكل مشابه لما هو موجود في ساعات أبل الحديثة بدءا من الجيل الخامس منها.

وحسب صفحة الدعم الخاصة بشركة أبل يعني “وضع التشغيل الدائم” أن يكون الوقت مرئيًا دائمًا، بالإضافة إلى واجهة الساعة أو أحدث تطبيق نشط.

وللحفاظ على معدل البطارية، فإن أبل تخطط لاستخدام شاشات مخصصة لذلك، مثل تلك التي تستخدمها في ساعاتها.

وذكرت الوكالة أن هذه الميزة قد يتم إضافتها في نظام التشغيل “أي أو أس 16″، من خلال تحديث شاشة القفل.

وكان من المتوقع أن تضيف أبل هذه الميزة بدءا من إصدارات آيفون 13، لكن الشركة أجلت إطلاقها، بحسب الوكالة.