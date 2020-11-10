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لعشاق هواتف سامسونج.. مواصفات متميزة وخاصة لـ(جالاكسي إس21 ألترا)

منذ دقيقتين
Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra

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سيكون عشاق هواتف شركة سامسونج على موعد مع هاتف جديد يتميز ببعض المواصفات الخاصة، وفق آخر تسريبات تم الكشف عنها لـ (جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra.

ونشر حساب Ice Universe الشهير على موقع تويتر تغريدة كشف فيها عن بعض مواصفات الهاتف، وشمل ذلك مواصفات الشاشة، والكاميرا الخلفية الرئيسية، بالإضافة إلى قدرة الشحن الخاصة بالبطارية.

 

وجاء في التغريدة أن جالاكسي إس21 ألترا سيقدم شاشة بدقة 1440p مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا، وذلك بفضل دعم تقنية LTPO.

 

 

ويُقال أن هاتف جالاكسي إس21 ألترا الذي يُتوقع إطلاقه في شهر كانون الثاني/ يناير القادم سيكون الوحيد في تقديم شاشة بدقة 1440p، وبمعدل 120 هرتزًا، في حين سيحصل هاتفا Galaxy S21، و Galaxy S21 Plus على شاشة بدقة 1080p مع معدل تحديث 120 هرتزًا، أو بدقة 1440p بمعدل تحديث 60 هرتزًا.

وسيستخدم جالاكسي إس21 ألترا مستشعرًا بدقة 108 ميجابكسل من نوع HMD3 المحدث، والذي سيكون أكثر حساسية للضوء بنسبة 12 في المئة.

وسيدعم الهاتف الشحن باستطاعة 45 واطًا، وسيكون له حافات متساوية تقريبًا حول الشاشة. ويتميز جهاز جالاكسي إس21 ألترا بحافة سفلية أسمك قليلًا.

وفي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أشار تقرير من كوريا الجنوبية إلى أن شركة سامسونج قد تخلّت عن فكرة إرفاق الشاحن مع علبة الهاتف الذكي القادم جالاكسي إس21، مما يؤكد التقارير السابقة الصادرة في شهر تموز/ يوليو.

ويبدو أن العملاقة الكورية الجنوبية ستتبع خطوات العملاقة الأمريكية آبل بالتخلي عن الشاحن الموجود في العلبة وسماعات الأذن أيضًا.

ويزعم المطلعون على الصناعة أن سامسونج تفكر في استبعاد جميع الملحقات الموجودة في العلبة باستثناء كابل UBS-C، لكن لا يزال القرار النهائي معلقًا.

وبينما تضمنت سلسلة جالاكسي إس20 شاحنًا باستطاعة 25 واطًا وسماعات الأذن AKG، فقد تشتمل سلسلة Galaxy S21 على كابل وأداة إخراج بطاقة الاتصال فقط.

وانتقدت سامسونج علنًا علب هواتف آيفون الخالية من الشاحن، لكن عدم تضمين الملحقات مع الهواتف أمر منطقي بالنسبة لشركة سامسونج.

وبدلاً من إضافة هذه الملحقات إلى علبة الأجهزة مجانًا، يمكنها إقناع المشترين بشراء مجموعتها من سماعات الأذن اللاسلكية وأجهزة الشحن إذا رغبوا في ذلك.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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