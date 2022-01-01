لعيوب خطيرة.. غوغل توقف تحديثات هواتف Pixel

تقوم شركة غوغل حاليا، بإجراء تحقيقات بعد تلقيها شكاوى بشأن ما أعلنت عنه من تحديثات برمجية في ديسمبر المنتهي لهواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو.

وحسب موقع “ذا فيرج”، عيوب برمجية في التحديثات التي أعلنت عنها الشركة للهاتفين تسببت في إلغاء مكالمات هاتفية وضعف الشبكة.

ولحل هذه المشكلة، أعلنت الشركة رسميا عن تعطيل كافة التحديثات لإجراء التعديلات اللازمة عليها، وإعادة طرحها للتطبيق على هواتف بكسل الجديد نهاية يناير الجاري.

وشملت تحديثات ديسمبر المعيبة من غوغل لهواتف بيكسل، توفير خاصية الشحن اللاسلكي بسعة 23 وات، مع عدد من التحديثات على نظام التشغيل تحسن من أسلوب استخدام الهواتف.

والمشكلات الجديدة التي وقعت فيها شركة غوغل مع هواتف Google Pixel 6 وضعت الشركة في حرج كبير، في الوقت الذي تتباهى فيه غوغل بأن الهواتف تعتبر من أفضل هواتف أندرويد تم إطلاقها في الربع الأخير من عام 2021.