لفئة واحدة فقط ... ميزة الـ"ستوري" على Spotify Clips

تقفز خدمة سبوتيفاي إلى القصص باستخدام ميزة Spotify Clips، التي أعلنت عنها الشركة في حدث Stream On عبر الإنترنت.

وبالرغم من مرور سنوات على تقديم سناب شات للمرة الأولى لمفهوم القصص إلى العالم، لا تزال بعض الشبكات الاجتماعية تنسخه حتى يومنا هذا.

وتُعد ميزة Fleets من تويتر أحدث مثال، لكنه ليس الأخير، حيث انضمت سبوتيفاي إلى تلك المجموعة الآن عبر Spotify Clips.

وعلى غرار قصص سناب شات وإنستاجرام، فإن الميزة ستكون متاحة عبر قوائم تشغيل سبوتيفاي، وتسمح للفنانين بالتواصل مع المعجبين بطريقة جديدة.

وأصبح طرح ميزة القصص – وهي طريقة سريعة الزوال لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لمدة 24 ساعة عادةً – عبر المنصات المختلفة أمرًا معتادًا إلى حد ما

ويبدو أن سبوتيفاي تريد أيضًا جلب ميزة القصص، لكن ميزة Spotify Clips مخصصة للفنانين فقط، وهي قيد الاختبار حاليًا.

وعلى عكس المنصات الأخرى، تعمل Spotify Clips بشكل مختلف تمامًا، ولن تكون متاحة للجميع.

ولن يتمكن المستمعون من مشاركة القصص، وبدلاً من ذلك، فإن هناك قوائم تشغيل محددة قادرة على عرض صور ومقاطع فيديو الفنانين عبر الميزة الجديدة.

ولا يوجد وضوح حول كيفية إرسال الفنانين للمحتوى إلى Spotify Clips، لكن سبوتيفاي تلاحظ أن الميزة لن تكون متاحة عبر Spotify for Artists، كما توقع المبدعون.

وأصبحت القصص ميزة أساسية للمستخدمين النشطين يوميًا ضمن المنصات المتزايدة النمو، حيث كشف إنستاجرام في عام 2019 أن 500 مليون مستخدم يتفقدون قصص إنستاجرام كل يوم.

وتريد سبوتيفاي من الفنانين نشر المحتوى الحصري ضمن الميزة، مما يدفع المستخدمين إلى التفاعل معها وتشغيل بعض الأغاني من قوائم التشغيل التي تتضمن ميزة Spotify Clips.

وأصبح لدى سبوتيفاي الآن أكثر من 345 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 155 مليون مشترك مدفوع حول العالم، حسبما أعلنت عملاقة الموسيقى التي تتخذ من السويد مقراً لها في وقت سابق في شهر فبراير.

وتحتوي مكتبة سبوتيفاي على أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، و 4.5 مليارات قائمة تشغيل، وأكثر من 2 مليون ملف بودكاست، أنشأها أكثر من 8 ملايين صانع محتوى.

وتشرع الخدمة في توسيع شامل يقدم خدمة الاشتراك في البث الصوتي في أكثر من 80 سوقًا جديدة حول العالم، مع إضافة 36 لغة إلى منصتها.

