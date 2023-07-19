للاستخدامات الشاقة.. "كيوبوت" تطلق هاتفها الذكي KingKong Star

أعلنت شركة “كيوبوت” (Cubot)، عن إطلاق هاتفها الذكي KingKong Star الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي KingKong Starالجديد يتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار وفق فئات الحماية IP68 وIP69K، كما أنه قادر على تحمل درجات الحرارة في النطاق الممتد بين -35 درجة مئوية و75 درجة مئوية.

ويمتاز الهاتف بشاشة قياس 78ر6 بوصة وبدقة وضوح 1080 × 2460 بيكسل، كما أنه يشتمل على شاشة صغيرة على الجهة الخلفية لعرض الساعة والإشعارات.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Dimensity 700 من ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 12 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف KingKong Star الجديد على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 100 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

كما تم تزويد الهاتف بكاميرا للرؤية الليلية بدقة 24 ميجابيكسل، وهي مجهزة بوحدتي مصابيح أشعة تحت حمراء.

ويشتمل الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع، كما أنه يدعم تقنيات WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وBluetooth 5.1، وكذلك تحديد المواقع باستخدام أنظمة GPS و Glonass و Galileo و BeiDou.

ويعمل الهاتف الذكي KingKong Star الجديد بنظام التشغيل Android 13، ويأتي بأبعاد 8ر80 × 2ر180 ملم، بينما يبلغ سمكه 8ر17 ملم.