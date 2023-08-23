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للتحايل على عقوبات أميركا.. "هواوي" تبني شبكة سريّة لصناعة الرقائق

منذ ساعة واحدة
شركة هواوي

شركة هواوي

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حذّرت رابطة صناعة أشباه الموصلات في واشنطن، من أنّ شركة “هواوي تكنولوجيز” تبني سرًا مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين، بهدف التحايل على العقوبات الأميركية، وفق ما نقلت بلومبرغ نيوز أمس الثلاثاء.

وقالت الرابطة إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة دخلت مجال إنتاج الرقائق العام الماضي، وتتلقى تمويلًا من الدولة يقدر بنحو 30 مليار دولار، وأضافت أنّ هواوي استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل وتعمل على تشييد ثلاثة مصانع أخرى.

كانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت هواوي على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019 بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطرًا أمنيًا.

وبحسب تقرير بلومبرغ، فإنّ من شأن قيام هواوي ببناء مصانع باسم شركات أخرى كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن يمكنها من التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن وأن تشتري معدات أميركية لصناعة الرقائق بطريق غير مباشر.

ولم ترد الشركة الصينية ولا الرابطة حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على القائمة التجارية السوداء مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إلى الشركة، إلا بعد الحصول على ترخيص. ويواصل المسؤولون تشديد القيود لمنع الشركة من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.

    المصدر :
  • رويترز

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