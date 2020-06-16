للحفاظ على هاتفك.. إذا كان لديك هذا التطبيق احذفه فورا

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تعد الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد من أشهر الأجهزة المحمولة حول العالم، لدعمها العديد من التطبيقات التي يرغب في تحميلها المستخدمون على اختلاف أذواقهم.

ولكن إذا كان لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، فقد ترغب في إعادة النظر في بعض التطبيقات التي قمت بتثبيتها على جهازك.

جديد صادر عن Secure-D حذر من ارتفاع كبير في التطبيقات الضارة التي يمكن أن تزعجك، وتأخذ منك مبالغ مالية معتبرة.

رئيس مؤسسة “سيكيور دي” جيفري كليفز قال لصحيفة “ميرور” البريطانية “مع تحول الناس إلى البيوت في خضم وباء كورونا، انكب بعض المخادعين على تصميم تطبيقات تدر عليهم أموالا من مستخدمين لا يعلمون حتى أنهم يدفعون مقابل لاشيء”.

ثم تابع “في سيكيور دي، شهدنا زيادة حادة في تطبيقات التسلية التي تنجزها جهات مبهمة وتضعها على متجر غوغل بلاي، ثم تدعوا المستخدمين للاشتراك للحصول على خدمات متميزة، ثم يأخذون الأموال من بطاقات الائتمان الخاصة بالمشتركين”.

ويسلط الباحثون في مؤسسة سيكيور دي الضوء على تطبيق بعينه، وهو تطبيق مزعج يسمى Snaptube.

وجاء في التقرير الذي أعدته المؤسسة التي تعمل في مجال الوقاية السيبريانية “إن التطبيق الأكثر إزعاجًا حتى الآن في عام 2020 هو Snaptube، وهو تطبيق لتنزيل الفيديو تم تنزيله أكثر من 40 مليون مرة حول العالم.

يذكر أنه في عام 2019، سجلت منصة سيكيور دي، مليون معاملة احتيالية من خلال التطبيق نفسه “أكثر من نصفها في البرازيل” بحسب التقرير ذاته.

وفي أكتوبر 2019، أبلغت سيكيور دي عن التطبيق، إلا أنه لا يزال متاحًا من خلال العديد من متاجر تطبيقات الطرف الثالث”.

مدير سيكيور دي قال في الصدد “الوضع مقلق للغاية، لذا نقترح على جميع المستخدمين مسح تطبيق Snaptube فمن يدري قد يكونون ضحايا من دون أن يحسوا بالأمر”.