للعاملين من المنزل.. إليكم هذه المصابيح لتحسين الأجواء

مع انتشار فيروس كورونا، أصبح العمل من المنزل محتم على معظم الناس، حيث اعتمد كثيرون العمل من المنزل. حيث وجده البعض متعب وغير صحي، فيما اعتبره آخرون أفضل من الحضور الى المكاتب.

ومن يعتمد العمل الدائم من المنزل، قد يمتلك أفضل جهاز كومبيوتر ومكتباً وكرسيّاً وكلّ المرافق والملحقات المكتبية العصرية الممكنة، ولكنّ العنصر الأكثر تأثيراً وقدرة على إحداث فرق في جوّ المكتب هو المصباح. هذا هو الانطباع الذي ستحصلون عليه فور تشغيلكم لمصباح “لاستار ليد” المكتبي (CM001) Lastar LED desk lamp.

يمكنكم استخدام هذا المصباح الذي يستمدّ طاقته من التيّار الكهربائي المتناوب في أي مكان لأنّ وظائفه وإعداداته وأوضاعه اللونية تناسب كلّ الغرف. يتألّف هيكله من المعدن والبلاستيك (المصنوع من مركّب أكريلونتريل بوتادين ستايرين)، ويضمّ في تصميمه ذراعاً قابلة للتعديل بزاوية 90 درجة، ورأسا قابلاً للطي بزاوية 180 درجة، ما يسهّل استعماله وحمله.

يقدّم “لاستار ليد” لمستخدمه منفذ USB – A مدمجاً في خلفية قاعدته، إلى جانب مقبس لوصل سلك الطاقة الذي يأتي معه، ويتيح لكم شحن أي جهاز USB بواسطة الأسلاك التي تملكونها. تجدون على سطح قاعدته ضوابط تحكّم لمسية لتشغيله وإطفائه، وتغيير الوضع اللوني، وتحديد مؤقت (لساعة واحدة)، بالإضافة إلى وضع الإضاءة الليلي… تجدون أيضاً عليها مزلاقاً بخمس مستويات لتحديد نسبة السطوع.

يضمّ المصباح أربعة أوضاع لونية يمكنكم تغييرها بالضغط على زرّ “أم” (M باللغة الإنجليزية) الموجود على القاعدة. وتضمّ هذه الأوضاع: الليلي الذي يتميّز بضوء لطيف وهادئ يساعدكم على النوم؛ القراءة الذي يتألّف من عدّة ألوانٍ مريحة للنظر؛ الاسترخاء الذي يساعد في تحسين المزاج بمجموعة من الألوان القليلة السطوع؛ والدراسة الذي يقدّم لكم عدداً من الألوان الدافئة لحماية العينين.

أظهرت الأوضاع الأربعة خلال الاختبار أداءً ممتازاً خالياً من التأثيرات المزعجة كالتوهج، وأثبتت أنّها مناسبة للاستعمال في بيئات مختلفة دون إلزام مستخدمها بإعدادات خاصة لكلّ مكان.

يحفظ “لاستار ليد” (26 دولاراً) جميع الإعدادات التي حدّدتموها بعد إطفائه ويستخدمها نفسها بعد تشغيله من جديد. تساعدكم مستويات السطوع الخمسة في الحصول على بيئة ضوئية ممتازة بدرجة حرارة لونية تتراوح بين 2700 و6500 كلفن. تزعم الشركة المنتجة لـ«لاستار ليد» أنّ المصباح (7.6 بـ4.72 بـ22.36 بوصة) بشدة إضاءة 400 لومين يعمل 50 ألف ساعة متواصلة.

مصابيح علاجية

تقدّم الشركة لزبائنها أيضاً مصباحاً آخر مشابهاً للمكاتب LED Desk Lamp مجهّز بميزة الشحن اللاسلكي المدمجة في قاعدته وبمنفذ USB – C بسعر 39.99 دولار. وتجدون أيضاً مصباح “لايت ثيرابي لامب” Light Therapy lamp (CM011) (25.99 دولار) بقدرة 12 واط، الذي يضمّ 60 وحدة ليد صغيرة موزّعة بالشكل المناسب للإنتاج ضوء مطابق لأشعة النهار الطبيعية بدرجة 6500 كلفن. يضمّ هذا المصباح إعدادات سطوع قابلة للتعديل تتراوح بين 20 و100 في المائة لمسافات مختلفة مع تصفية معظم الأشعة فوق البنفسجية. يضمّ “ثيرابي لامب” (5.3 بـ4.7 بـ2 بوصة) أزراراً لمسية لتشغيله وتعديل مستوى سطوعه، ما يجعله مناسباً للمكتب وغرفة النوم ومنضدة المطبخ. تفيد شركة لاستار بأنّ مصباح “ثيرابي” الذي يستمدّ طاقته من التيار الكهربائي المتردّد صُمم لمساعدة الناس الذين يعانون من كآبة الشتاء، والضغط النفسي الناتج عن إرهاق الطائرة، ونوبات العمل المتغيرة للحفاظ على أفضل نظام يومي، والتخلص من المزاج الحادّ بواسطة علاج ضوئي لطيف خالٍ من الأشعة فوق البنفسجية. يساهم هذا المصباح حقاً في تحسين المزاج بفضل ضوء النهار الطبيعي المشرق الذي ينتجه في أيّام الشتاء الكئيبة أو أي يومٍ غائم. تنصح “لاستار” زبائنها باستخدام 255 لوكس لساعتين يومياً و10 آلاف لوكس لنصف ساعة، مشدّدة على أنّها أكثر فعالية في ساعات الصباح. وتوصي الشركة بوضع المصباح على مسافة متر واحد تقريباً من وجهكم للحصول على النتائج المرجوة.

تقدّم الشركة أيضاً مصباح “لاستار سان ثيرابي” (CM003) Lastar Sun Therapy Lamp المحمول الذي يضمّ الكثير من مزايا سلفه ولكن بتصميم يشبه جهازا لوحيا مزوّدا بمسند (6.5 بـ8.5 بـ2.7 بوصة). يحتوي هذا المصباح على مؤقّت مدمج يمكن ضبطه لفترة تتراوح بين 10 و60 دقيقة.

يقدّم لكم “لاستار سان ثيرابي” خمس مستويات سطوع وضوابط تحكّم لمسية لإنتاج ضوء بقوة 10 آلاف لوكس ودرجة لونية 6500 كلفن خالية من الأشعة فوق البنفسجية. حصل هذا المصباح على تصنيف الأكثر فعالية في تحسين المزاج من على مسافة 20 بوصة.

وأخيراً، يعمل هذا المصباح بطاقة التيار المتناوب ويضمّ 66 وحدة ليد بدرجة لونية تتراوح بين 6000 و6500 كلفن.

شرح الوحدات الضوئية

– لوكس هو مقياس كمية الضوء التي تغطي مساحة محدّدة.

– لومين هو كمية الضوء المنبعث من المصباح… تنتج الشمعة الواحدة حوالي 12.6 لومين.