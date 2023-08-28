للمرة الثالثة اليابان تؤجل إطلاق صاروخ "Moon Sniper"

أجلت وكالة الفضاء اليابانية الإثنين للمرة الثالثة إطلاق مهمتها القمرية “Moon Sniper” بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان من المقرر إطلاق الصاروخ H2-A من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية، ويحمل قمرًا صناعيًا للأبحاث تم تطويره بالتعاون مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

ولم تحدد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) موعدًا جديدًا لبدء المهمة، والتي تأتي بعد نجاح الهند في هبوط مسبار على سطح القمر الأسبوع الماضي.

وقالت MHI Launch Services، الشركة المشاركة في تطوير الصاروخ، على منصة التواصل الاجتماعي X إنه تم إلغاء المهمة “لأنه تم التأكد من أن الرياح العليا لا تستوفي القيود عند الإطلاق”.

وفي الأسبوع الماضي، هبطت الهند بمركبة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهو انتصار تاريخي لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وبرنامجها الفضائي منخفض التكلفة.

وفي السابق، كانت الولايات المتحدة وروسيا والصين فقط هي التي تمكنت من وضع مركبة فضائية على سطح القمر، ولم تتمكن أي منها على القطب الجنوبي.

وجاء نجاح الهند بعد أيام من تحطم مسبار روسي في نفس المنطقة، وبعد أربع سنوات من فشل محاولة هندية سابقة في اللحظة الأخيرة، وفقاً لموقع gadgets360.

حاولت اليابان أيضًا من قبل، الهبوط بمسبار قمري يُدعى أوموتيناشي، كان محمولاً على متن مركبة أرتميس 1 التابعة لناسا، لكن المهمة باءت بالفشل وفقدت الاتصالات.

وفي أبريل الماضي، فشلت شركة “آي سبيس” اليابانية الناشئة في محاولتها الطموحة لتصبح أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، حيث فقدت الاتصال بعد ما وصفته الشركة بـ “الهبوط الصعب”.