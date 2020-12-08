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للمرة الثانية..تيك توك ينتصر على ترامب

منذ 35 دقيقة
من سينتصر في المعركة تيك توك أم ترامب

من سينتصر في المعركة تيك توك أم ترامب

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في انتصار جديد للتطبيق الصيني الشهير تيك على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن المعركة القضائية الدائرة بينهما .

أصدر قاض أميركي ثان، الاثنين، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة التجارة الأميركية من فرض قيود على تطبيق “تيك توك” لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين.

وتقول الشركة المالكة لـ”تيك توك” إن القيود ستحظر استخدامه فعليا في الولايات المتحدة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كارل نيكولز في واشنطن الأمر بعد أكثر من شهر على قيام قاض أميركي آخر في ولاية بنسلفانيا بمنع القيود، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر.

ولم تعلق وزارة التجارة أو “تيك توك” على الأمر القضائي الجديد.

وقبل أيام، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدم منح شركة “بايت دانس” تمديدًا جديدًا لأمر يطلب من الشركة الصينية بيع أصول “تيك توك” الأميركية، لكن المحادثات ستستمر بشأن مصير تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة.

وتتعاون لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة CFIUS مع “بايت دانس” لإكمال عملية البيع والخطوات الأخرى اللازمة لحل مخاطر الأمن القومي، وذلك وفقًا لتصريحات ممثل وزارة الخزانة.

ومنحت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، شركة “بايت دانس” تمديدًا لمدة أسبوع واحد بناءً على أمر لبيع أصول “تيك توك” الأميركية.

وأعطى الأمر التنفيذي للرئيس ترمب، الصادر في شهر أغسطس، وزارة العدل سلطة إنفاذ أمر بيع الأصول الأميركية بعد انتهاء الموعد النهائي، لكن من غير الواضح متى أو كيف قد تسعى الحكومة لفرض عملية البيع.

    المصدر :
  • العربية

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