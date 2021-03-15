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للمرة الثانية… مصر تحنط سمكة نابليون النادرة

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 3:59 مساءً

سمكة نابليون

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قام فريق من معهد علوم البحار في مصر بتحنيط سمكة نابليون النادرة والتي عثر عليها في أحد محال الأسماك بالبحر الأحمر.

وقال مدير متحف علوم البحار بمدينة الغردقة محمود عبد الراضي، إن وزن سمكة نابليون يبلغ حوالى 60 كيلوغراما، وطولها أكثر من 160 سنتميترا، وتم العثور عليها في حملة داخل محل لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.

تحنيط سمكة نابليون النادرة

تحنيط سمكة نابليون النادرة

وأوضح أنه تم نقلها على الفور لمتحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها لكونها مهددة بالانقراض، موضحا أن “سمكة نابليون” أو “شاحنة الموج” وهو الاسم العلمي لهذه السمكة، هي سمكة من عائلة سمك الرأس وهي من الأسماك الكبيرة التي تعيش بين الشعاب المرجانية في المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وتوجد أيضا في البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد بمصر.

وتعد هذه هي السمكة الثانية داخل المعهد خاصة وأن الأولى تم تحنيطها في ثمانينيات القرن قبل الماضي، وذلك بحسب RT

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