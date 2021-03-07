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للمهام الشاقة.. المواصفات الكاملة لهاتف أوكتيل الجديد WP12

7 - مارس - 2021
أول هاتف ضد الكسر من شركة أوكتيل

أوكتيل تكشف عن هاتفها الجديد

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كشفت شركة أوكيتيل، النقاب عن هاتفها الذكي WP12 الجديد، والذي يعتبر أول هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة يعمل بنظام جوجل أندرويد 11.

وأوضحت أوكيتيل الصينية أن الهاتف الذكي WP12 الجديد يأتي بتصميم أنيق من خلال لمسات باللون الأحمر أو الأزرق.

ويمتاز هاتف أوكيتيل بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء والسقوط على الأرض وفقا لفئة الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة قياس 5.5 بوصة تعمل بدقة وضوح 1440 x 720 بيكسل مع درجة سطوع 350 نيت.

وينبض بداخل الهاتف الجديد معالج ميديا تيك Helio A22 مع أربعة أنوية ARM Cortex-A53 وبسرعة تصل إلى 1.8 جيجاهرتز وبطاقة الرسوميات PowerVR GE8300 GPU.

ويزخر هاتف الاستخدامات الشاقة الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 32 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

ويدعم هاتف أوكيتيل WP12 الجديد تقنية LTE وتقنية البلوتوث 5 وتقنية الواي فاي 5 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية NFC مع دعم تقنية جوجل Pay.

كما يأتي الهاتف الذكي أوكيتيل WP12 الجديد بسُمك 14.3 ملم ووزن 237 جراما وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير ساعة، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجا بيسكل والكاميرا الرئيسية بدقة 13.

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