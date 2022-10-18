لليوم الثاني.. العملات الرقمية تواصل حصد المكاسب بقيادة بيتكوين

واصلت أسعار العملات الرقمية المشفرة في حصد المكاسب لليوم الثاني بعد انهيار الأحد، بتعاملات الثلاثاء.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة في سوق “الكريبتو” بنسبة 1.26% إلى 981.91 مليار دولار، مقابل 967.54 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وبلغ حجم التعاملات في سوق الكريبتو خلال آخر 24 ساعة نحو 51.19 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

زاد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC)، الثلاثاء، بنسبة 1.39% إلى 19,694.51 دولار.

وزادت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 375.17 مليار دولار.

وكان سعر “بيتكوين” سجل قبل شهر أكثر من 22 ألف دولار، حيث سجلت العملة الرقمية الأشهر هبوطا كبيرا على مدار عام 2022، بعدما بدأت العام عند سعر يفوق 47 ألف دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

واصلت عملة إيثريوم Ethereum ETH حصد المكاسب بنسبة 1.54% ليبلغ سعرها 1,352.06 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.68% ليبلغ 277.90 دولار.

وعادت عملة الريبل XRP للارتفاع بعد يومين من التراجع، بنحو 1.25% ليسجل سعرها نحو 0.4814 دولار.

واصلت عملة كاردانو Cardano صحوتها بالارتفاع اليوم بقيمة 0.48% ليصل سعرها إلى 0.3757 دولار.

وارتفع سعر دوجكوين DOGE بنسبة 1.15% ليصبح سعرها نحو 0.06064 دولار.

واستمر سعر بولكادوت Polkadot في الارتفاع بنحو 0.38% ليسجل 6.35 دولار.