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لماذا ستطلق لينوفو أجهزة ThinkPad E15 وE14 G4 دون إعلان رسمي؟!

منذ 57 دقيقة
شعار لينوفو

شعار لينوفو

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كشفت لينوفو النقاب عن أجهزة الحاسب الجديدة ThinkPad E15 وE14 G4 التي تأتي بسلسلة معالجات Ryzen 5000.

ولكن يبدو أن الاتجاه التسويقي لشركة Lenovo يضع ربحاً أقل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة منخفضة التكلفة والتي تتكون من Lenovo ThinkPad E15 و E14 G4.

ومن المتوقع أن يتم طرح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة هذه في السوق دون إعلان رسمي من Lenovo، على عكس بعض الموديلات الأكثر شهرة – والمكلفة للغاية، والتي توفر جميع أنواع الفرص التسويقية المتاحة.

Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 هو كمبيوتر محمول مقاس 15 بوصة بينما يحتوي E14 Gen 4 على شاشة مقاس 14 بوصة.

ليس من الواضح سبب قيام Lenovo بتقديم أحدث أجهزة ThinkPad في السوق دون حتى بيان صحفي رسمي، لكن هذا لا يأخذ أي شيء بعيدًا عن شعبية النماذج.

استمرت أسعار لينوفو الرخيصة في جذب الكثير من الزيارات إلى الموديلات، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع طرازي Lenovo ThinkPad E15 و E14 Gen 4. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الطرازات الجديدة لا تأتي مع أي ميزات جديدة في حد ذاتها ولا تعكس سوى القليل من التحديثات من سابقاتها.

يحتوي كلا التصميمين أيضًا على منفذ USB 2.0 والذي يبدو بعيد كل البعد عما يمكن توقعه. ومع ذلك ، تختلف وحدات المعالجة المركزية مع سلسلة Ryzen 5000 Barcelo-U التي حلت محل Rembrandt في النموذج السابق. تأتي طرز وحدة المعالجة المركزية هذه بوظائف محدودة عند مقارنتها بـ Ryzen 6000. ولكن يبدو أن القدرة على تحمل التكاليف قد تكون المحرك الرئيسي لجهاز ThinkPad E14 و E15 G4.

قد لا يزال هناك إعلان رسمي يوفر جميع التفاصيل والأسعار المطلوبة لسلسلة Lenovo ThinkPad E15 و E14 G4 الجديدة. ستصبح البصريات أكثر وضوحًا في الأيام أو الأسابيع القادمة.

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