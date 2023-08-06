لماذا يفضل عشاق شركة آبل "iPhone 14 Pro" على باقي الإصدارات؟

أعلنت شركة آبل بالأمس عن أرباحها في الربع الثالث لمشاركة أحدث البيانات المتعلقة بمبيعات iPhone 14 و iPhone 14 Pro و Macs و iPads وساعات آبل والخدمات.

وقد سجلت إيرادات iPhone مبلغ قدره 39.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 40.6 مليار دولار أمريكي خلال نفس الربع من العام الماضي. حيث يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 2٪ سنويًا، وهو ما يتوافق مع تقديرات المحللين.

بينما لم تعد آبل تكشف عن عدد وحدات iPhone التي باعتها (لذلك لا نعرف عدد طرازات iPhone 14 أو iPhone 14 Pro التي تم شراؤها بالفعل)، من المثير للاهتمام أن نرى أنه حتى شركة Cupertino ليست محصنة ضد الانكماش الاقتصادي العالمي. ففي تقرير الشحن الأولي الخاص بها، أظهرت Omdia أن شحنات الهواتف الذكية العالمية تستمر في الانخفاض على أساس سنوي للربع الثامن على التوالي، مما يشير إلى أن آبل تتبع اتجاه صانعي الهواتف الذكية الآخرين.

الأمر المثير للاهتمام بشأن انخفاض شحنات iPhone هذا العام هو أنه في الربع الثالث تقريبًا، تبيع طرز Pro أقل عادةً، وتكتسب الطرز الأساسية قوة جذب، حيث يختار العملاء هاتفًا جديدًا – ولكن ليس بالضرورة أفضل هاتف – يختارون هاتف iPhone أساسي بدلا من محترف.

ولكن حدث العكس مع iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، حيث فشلت الطرز الأساسية في تجاوز الطرازات المتميزة.

تتمتع آبل بمبيعات قوية من الموديلات المتميزة مثل iPhone 14 Pro و Pro Max، في حين أن الطرازين القياسي و Plus يبطئان المبيعات مقارنة بأسلافهم. اعتبارًا من الربع الثاني، من المفترض عادةً أن يؤدي النموذج القياسي إلى زيادة الكمية الإجمالية، لكن الأمر مختلف هذا العام. قال جوسي هونغ، مدير الأبحاث الأول في Omdia: “إن الطلب على Pro و Pro Max في تزايد، خاصة بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع”.

يؤكد هذا التحليل التقارير الأخرى التي تدعي أن شركة آبل تعلمت درسها وستجعل iPhone 15 الأساسي أكثر جاذبية، لذلك سيقوم المستخدمون بالترقية إلى كل من طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Pro بدلاً من الإصدارات الأعلى سعرًا فقط.

بالنسبة لجهاز iPhone 15 لهذا العام، ستركز آبل على تغيير التصميم وترقيات الكاميرا مع فتحة Dynamic Island وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل مع وحدة حصرية لامتصاص المزيد من الضوء. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الشركة تتخلى عن منفذ Lightning لمنفذ USB-C.

مع الشائعات أيضًا أن iPhone 15 Pro يكلف أكثر، قد تشهد آبل نموًا في مبيعات الطراز الأساسي. لكي تشحن آبل المزيد من وحدات iPhone 14 من الآن فصاعدًا، سيتعين عليها التوقف عن إصدار iPhone 13، نظرًا لأنهما في الأساس نفس الطراز ولكن مع بعض التعديلات.