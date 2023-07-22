لمستخدمي آيفون.. إعداد يمكن أن يجعل البطارية تدوم فترة أطول!

يوجد إعداد مخفي في هواتف “آيفون” قد يجهله كثيرون، يعمل على تحسين عمر البطارية.

وقد تم تصميم الميزة المسماة “الشحن المحسن للبطارية” لتقليل تآكل البطارية وإطالة عمرها عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه هاتفك الذكي مشحونا بالكامل.

وتقول آبل إنها تؤخر شحن جهاز “آيفون” لأكثر من 80%، باستخدام التعلم الآلي لروتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.

ويتوقف الشحن عند 80% لأن البطارية ستتقادم كيميائيا إذا وصلت دائما إلى طاقة بنسبة 100% – ويحث مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين على “تشغيل شحن البطارية المحسن دائما أثناء شحن هاتفك”. وتحت تلك الأسطح اللامعة والأنيقة، تمتلئ بطارية “آيفون” الخاصة بك بمعجون كيميائي معقد يمر بتفاعل عالي الطاقة في كل مرة تقوم فيها بشحن هاتفك وفي كل مرة تستخدمه.

لذلك، بطبيعة الحال، هناك طرق لإدخال كل هذه الطاقة الكهروكيميائية في بطارية “آيفون” بحكمة – والعديد من الطرق لشحن هاتفك بتهور، ما يؤدي إلى تدهور أداء البطارية ببطء بمرور الوقت.

وينتج العمر الكيميائي للبطارية عن مجموعة معقدة من عدة عوامل، وفقا لشركة آبل، بما في ذلك سجل درجة الحرارة ونمط الشحن.

وتقول الشركة: “جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر الكيميائي”.

لحسن الحظ، قام صانع “آيفون” بإخفاء ميزة داخل إعدادات هاتفك تساعد في إدارة كيفية شحن البطارية، وتكييفها مع عادات الشحن الخاصة بك حتى تتعرض البطارية لأقل قدر ممكن من “التآكل والتلف” الكهروكيميائي.

إليك كيفية البدء في تحسين بطارية “آيفون” الخاصة بك:

أولا، ابحث عن تطبيق الإعدادات على شاشتك الرئيسية.

افتح الإعدادات، ثم انقر فوق البطارية> صحة البطارية والشحن> شحن البطارية المحسن.

بمجرد الضبط، سيحد الشحن المحسّن من مقدار الوقت الذي يتم فيه شحن بطارية “آيفون” بالكامل. ويبطئ الشحن بعد وصول هاتفك إلى 80%.

بمعنى آخر، فإنه يقلل من المدة التي تكون فيها البطارية ممتلئة بالطاقة، والتي يصبح بعضها حتما أكثر قابلية للتسبب في تفاعلات كيميائية تؤدي إلى تدهور البطارية داخليا.

ولاحظ أنه وفقا لشركة آبل، يحتاج شحن البطارية المحسن إلى أسبوعين على الأقل لتتعلم تماما عادات الشحن الخاصة بك. لذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل البدء.

وهذا يعني أيضا أنك ستحتاج إلى السماح لهاتفك بتتبع “المواقع الهامة” حيث عادة ما تترك “آيفون” الخاص بك موصولا بالشاحن.

للسماح بذلك، قم بالعودة إلى تطبيق الإعدادات مرة أخرى وقم بتشغيل أذونات الموقع الجغرافي هذه: الخصوصية والأمان> خدمات الموقع> خدمات النظام> المواقع الهامة.

لاحظ أنه لا داعي للقلق بشأن التعقب بهذه الأذونات.

لا يتم إرسال أي من معلومات الموقع المستخدمة في “شحن البطارية المحسن” إلى آبل. يتم تخزينها جميعا حصريا على جهاز “آيفون” الخاص بك.

وبمجرد أن يخضع جهازك لتسع جلسات شحن على الأقل لمدة خمس ساعات أو أكثر، تصبح الميزة جاهزة لبدء العمل لإطالة عمر البطارية.

وسيجد المستخدمون الذين لديهم iOS 13 وما فوق أن هذا التحسين يتم تشغيله تلقائيا. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم جهاز “آيفون” قديم أو شخص قام بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فإن هذا الغوص مرة أخرى في الإعدادات للتحقق مرة أخرى قد يكون منقذا.

وما يفعله شحن البطارية المحسن هو إيقاف شحن جهازك مؤقتا طوال الليل، ما يطيل الوقت المستغرق للوصول إلى هذا الشحن الكامل الذي تشتد الحاجة إليه بحلول الصباح، عندما تستيقظ.

ويستخدم “آيفون” الخاص بك التعلم الآلي على الجهاز لتعلم روتين الشحن اليومي الخاص بك بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن فقط عندما يتوقع “آيفون” أنه سيتم توصيله بشاحن لفترة طويلة من الوقت. وتهدف الخوارزمية إلى التأكد من أن جهاز “آيفون” الخاص بك لا يزال مشحونا بالكامل عند فصله.

لذلك، إذا وجدت أن جهاز “آيفون” الخاص بك يكافح للحفاظ على قوته، فقد تساعدك هذه الخدعة في الحفاظ على شحنتك لفترة أطول دون زيادة إضعاف البطارية.

وإذا كنت في عجلة من أمرك وتحتاج إلى شحن هاتفك بسرعة، فلا داعي للقلق: كل ما عليك فعله هو الضغط على إشعار شحن البطارية المحسن على شاشة القفل والنقر على “شحن الآن”.