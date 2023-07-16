لمستخدمي آيفون.. طريقة تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 17

قالت تقارير تقنية أن شركة آبل الأمريكية، قد أتاحت النسخة التجريبية من نظام تشغيلها المرتقب آي أو إس 17، لعامة الناس لأول مرة، وذلك بعد عدة أشهر من إتاحته للمطورين.

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن مستخدمي هواتف آيفون الذكية بإمكانهم تثبيت هذه النسخة التجريبية على أجهزتهم، من أجل اختبار بعض الميزات الجديدة التي من المتوقع ظهورها في الإصدار الرسمي من آي أو إس 17، المرجح إطلاقه في فصل الخريف المقبل.

وأشارت إلى أنه في البداية، وقبل البدء في تثبيت نظام التشغيل الجديد، يجب أخذ نسخة احتياطية كاملة من هاتف الآيفون، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات وسجلات المكالمات وغيرها.

وأوضحت التقارير أن السبب في هذا هو الحفاظ على جميع البيانات الشخصية في حال حدوث خطأ ما أثناء عملية التثبيت، أو في حال الرغبة في الرجوع مجدداً إلى الإصدار المستقر من نظام تشغيل آي أو إس 16.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من فعل هذا، يمكن القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع beta.apple.com.

تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك.

فتح تطبيق الإعدادات على هاتف الآيفون.

التأكد من أن الجهاز يعمل بنظام تشغيل آي أو إس 16.4 أو إصدار أحدث.

الضغط على عام، ثم الضغط على تحديث البرنامج. تحديد زر Beta Updates الجديد (قد تضطر إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن يتوفر الخيار).

تحديد الإصدار iOS 17 Public Beta.

الانتظار حتى تظهر نسخة iOS 17 Public Beta.

الضغط على زر التنزيل والتثبيت.

الانتظار حتى اكتمال عملية التنزيل.

إعادة تشغيل الهاتف من أجل إكمال عملية التثبيت.