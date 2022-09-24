لمستخدمي أندرويد.. غوغل لنس تُفعل اختصار البحث عن الصور

زود تطبيق غوغل لنس أو (عدسة غوغل)، أخيرا نظام أندرويد باختصار (shortcut) الذي يتيح الذهاب إلى البحث عن الصور بسرعة، وذلك بعد تقديمها الميزة ذاتها للأجهزة المكتبية في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب موقع ”9to5google“ المعني بشؤون التقنية، فإن الميزة الجديدة التي طرحتها غوغل لنس لأندرويد تعمل بشكل تجريبي وتدريجي في الوقت الحالي، يعني أنها لم تصل إلى الجميع.

وأوضح الموقع أنه بعد تحليل صورة باستخدام تطبيق غوغل لنس على أندرويد، سوف يرى بعض المستخدمين، زرًا دائريًا جديدًا في أسفل اليمين أعلى صفحة النتائج مباشرة.

وعند النقر على هذا الزر الذي يشبه صورة الكرة الأرضية وفوقه علامة العدسة المكبرة، يفتح لك اختصار ”Google Image Search“ عبر أندرويد.

ولفت الموقع إلى أنه ”منذ فترة طويلة يفضل بعض الناس البحث عن الصور عبر تطبيق غوغل لنس، وقد أدركت شركة غوغل ذلك، وقدمت في نيسان/ أبريل (العثور على مصدر الصورة) على نتائج lens.google.com. لكن خطوتها الجديدة تتعلق بتجربة الهاتف المحمول“.

وذكر أنه ”لا تزال الحاجة إلى استخدام غوغل لنس أولًا، تفرض خطوة إضافية مقارنة بسير العمل السابق على الهاتف المحمول (النقر بزر الماوس الأيمن على الصور في متصفح غوغل كروم)، ولكنها أفضل من الاضطرار إلى تنزيل صورة وزيارة images.google.com يدويًا للتحميل“.

وسيضاف خيار البحث عن الصور في تطبيق ”غوغل لنس“ على أندرويد إلى مزايا أخرى موجودة مثل البحث، واقتطاع نص من صورة، وترجمة النصوص عبر المسح الضوئي وما إلى ذلك من هذه الخيارات، التي تمكن المستخدمين من الاستكشاف والبحث عن أي شيء، كما يستخدم التطبيق لتحديد مكان أو مبنى.