لمستخدمي أندرويد.. قائمة سرية تفتح قفل ميزات مخفية!

لا شك أن كل جهاز يعمل بنظام “أندرويد” على “قائمة مطوّر” سرية تطلق العنان للقوة الحقيقية لجهازك.

ولا يمكن فتحه إلا من خلال النقر على خيار مخفي سبع مرات ويستهدف مطوري البرامج الذين يعملون على الجهاز.

ولكنه في الواقع يفتح بعض الوظائف المفيدة للمستخدمين العاديين – بما في ذلك جعل سماعات البلوتوث تبدو أفضل، وإجبار شاشتك على التحديث بشكل أسرع للحصول على استجابة أفضل، وإجبار التطبيقات المترددة على الدخول في “الوضع المظلم”.

وبمجرد إلغاء قفل وضع المطور، يظل مفتوحا على هذا الجهاز حتى تقوم بإيقاف تشغيله (وهو ما يمكنك القيام به من خلال علامة تبويب في القائمة التي تفتحها).

ويمكن أن تختلف عملية فتح وضع المطور قليلا وفقا للجهاز الذي تستخدمه.

وفي معظم العلامات التجارية للهاتف، انتقل إلى الإعدادات> النظام، ثم حدد حول الهاتف.

وعلى “سامسونغ” والعلامات التجارية الأخرى، ستجد الإعدادات> حول الهاتف> معلومات البرنامج.

الآن انقر على خيار “رقم البناء” سبع مرات (يوجد في أسفل الشاشة).

عندما تعمل، سترى رسالة تقول، “أنت الآن مطور” (إذا قمت بذلك مرة أخرى، فستظهر لك، “أنت مطور بالفعل”).

قمت الآن بإلغاء قفل قائمة المطور، والتي يجب أن تظهر في القائمة السابقة (أو ابحث عنها ضمن الإعدادات> النظام).

مرة أخرى، يمكن أن يختلف هذا قليلا حسب الهاتف: إذا لم يكن موجودا، فاستخدم شريط البحث في الإعدادات لتعقبه.

وهناك عدد كبير من الخيارات التي يمكنك العبث بها هنا، على الرغم من أن الكثير منها يركز على المطورين ويجب عليك فقط العبث بالخيارات التي تفهمها.

اجعل شاشتك أكثر سلاسة

تستخدم العديد من أجهزة “أندرويد” معدل تحديث ديناميكي للشاشة (مما يحد من عدد مرات تحديث الشاشة لما هو مطلوب بدلا من القدرة الكاملة للشاشة).

ولكن إذا كنت ترغب في الاستمتاع باستجابة محسنة للمس ورسوم متحركة أكثر سلاسة، فيمكنك إجبار شاشتك على الانتقال إلى ذروة معدل التحديث.

حدد إعداد معدل تحديث القوة القصوى في قائمة المطور (ولكن كن على دراية بأن هذا يستهلك بطاريتك بشكل أسرع).

اجعل صوت سماعات الرأس أفضل

من أفضل الأشياء في “أندرويد” مقارنة بـ “آيفون”، هو خيار استخدام برامج ترميز الصوت عبر Bluetooth التي توفر صوتا أفضل، مثل Qualcomm AptX HD أو Sony’s LDAC.

وتوفر هذه الأصوات أكثر حدة من برنامج ترميز Bluetooth القياسي.

ويمكنك إجبار هاتفك على تحديد برنامج ترميز مختلف من قائمة المطورين ضمن “برنامج ترميز صوت Bluetooth” – أو مجرد معرفة برامج الترميز المتوفرة مع الأجهزة المقترنة.

وإذا كانت الخيارات غير نشطة، فهذا يعني أن هذا لا يعمل على هاتفك.

فرض الوضع المظلم

يجبر إعداد Override Force Dark جميع التطبيقات على الدخول في الوضع المظلم.

تعرف على التطبيقات التي تستهلك ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بك

تماما مثل Task Manager على Windows، يتيح لك تشغيل الخدمات معرفة التطبيقات التي تستخدم الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتوضح لك القائمة مقدار استخدام كل تطبيق فردي مثبت، بالإضافة إلى عمليات النظام.

ويمكنك إيقاف تشغيل التطبيقات من هذه القائمة، لكنها ليست فكرة جيدة لأنها قد تتعطل.

حافظ على شاشتك قيد التشغيل بشكل دائم

حدد خيار “البقاء يقظا” ولن يدخل هاتفك مطلقا في وضع السكون طالما أنه قيد الشحن.

تعطيل مستوى صوت Bluetooth المطلق

إذا كان لديك مكبر صوت Bluetooth أو سماعات رأس بها خلل، فيمكن أن يساعدك خيار القائمة هذا.

يتم تمكين مستوى صوت Bluetooth المطلق افتراضيا، ما يعني أن جهاز Bluetooth الخاص بك وهاتفك سيكون لهما نفس مستوى الصوت.

إذا كان مستوى صوت Bluetooth بجهازك لا يعمل بشكل صحيح، فقم بتعطيل هذا الخيار واضبطه يدويا.