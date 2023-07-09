لمستخدمي أندرويد.. نسخة مزيفة من تليغرام تهدد هواتفكم

انتشرت في الفترة الماضية نسخة مزيفة من تطبيق المراسلة الفورية تليغرام، على نظام تشغيل أندرويد، حيث تحمل هذه النسخة برمجيات خبيثة تهدد أمن وسلامة المستخدمين.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإنه عند تثبيت تطبيق تليغرام المزيف على جهاز الأندرويد، يبدأ في تشغيل كود برمجي ضار في الخلفية، والذي يتنكر في صورة خدمة تنزيل التحديثات.

يقوم ذلك الكود في البداية في جمع بيانات عن جهاز الضحية، ثم يقوم بعدها بإنشاء اتصال مع الخادم الخاص به، ويحمل المزيد من الملفات، ومن بينها فيروس خطير من فئة حصان طروادة يطلق عليه اسم Triada.

وقالت التقارير إن Triada يمكنه الحصول على صلاحيات في الجهاز، وحقن نفسه في عمليات النظام الأخرى، كما أن لديه القدرة على سرقة الأموال من الضحايا، وذلك من خلال إشراكهم في خدمات مدفوعة الأجر دون علمهم.

كما يستطيع هذا الفيروس الخطير القيام بمشتريات رقمية باستخدام رقم الهاتف والرسائل النصية القصيرة، وعرض إعلانات مزعجة، إضافة إلى قدرته على الاستيلاء على كلمات المرور والبيانات الحساسة في الجهاز.

وأشارت التقارير إلى أن هذه النسخة الزائفة من تليغرام، ليست موجودة على متجر قوقل بلاي، ولكنها متاحة في مواقع خارجية غير رسمية، موصية بتجنب مثل هذه المواقع عند تحميل أي تطبيق، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.