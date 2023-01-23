لمستخدمي انستغرام.. خطوات تفعيل خاصية عدم الإزعاج

أطلقت منصة الصور والفيديوهات إنستغرام خاصية عدم الإزعاج الخاص بوقف تفعيل صوت الاشعارات والرسائل.

ووفق موقع “بيزنس انسايدر”، فإن طبيعة الخدمة الجديدة التي أعلن عنها أنستغرام باسم Quiet Mode، هي أشمل فيما تتيحه من خدمات، وما تقدمه من مساعدة للمستخدمين عن خواص عدم الإزعاج التقليدية.

الخاصية ستتاح أولا للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا و أستراليا ونيوزيلندا، على أن يتم تعميمها للمستخدمين في أنحاء العالم لاحقا.

وبمجرد تفعيل المستخدم لخاصية Quiet Mode، يتوقف عن استقبال اشعارات من أي نوع، مع تنبيه المستخدمين الآخرين بذلك.

أيضا الخاصية قادرة على ارسال ردود سريعة معدة مسبقا على أي رسائل، كنائب عن المستخدم الذي يريد أن يبقى في عزلة عن الرد على المتابعين.

وبحسب بيان صادر عن شركة ميتا، فإنه بمجرد أن يقوم المستخدم بوقف تفعيل الخاصية، سيتلقى اخطار إجمالي بكل ما تلقاه من اشعارات ورسائل.

وذكرت شركة ميتا في بيانها أن الخاصية الجديدة الهدف الرئيسي منها هو مساعدة المستخدمين على التفرغ أكثر لنشاطاتهم اليومية بعيدا عن منصات التواصل.