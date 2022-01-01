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لمستخدمي “بلاك بيري”.. تخلصوا من هواتفكم قبل هذا الموعد

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 6:51 مساءً
هاتف بلاك بيري
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يودع سوق الاتصالات الدولي هواتف بلاك بيري، بعد الإعلان رسميا عن نهاية وجود أنظمة تشغيل هواتف بلاك بيري بداية من 4 يناير الجاري.

ووفق موقع “ذا فيرج” سيتوقف العمل بأنظمة تشغيل BlackBerry 7.1 وBlackBerry 10 بداية من الرابع من يناير الجاري، وهي الأنظمة الرئيسية التي تعمل بها حاليا هواتف وأجهزة بلاك بيري اللوحية.

ووقف عمل هذه الأنظمة سيجعل من وجود أجهزة بلاك بيري دون فائدة، إذ لن يتمكن المستخدمون من تصفح الإنترنت أو إجراء مكالمات هاتفية أو ارسال رسائل نصية أو تفصح عن بياناتهم الخاصة على هذه الأجهزة.

في حين ستستمر أجهزة بلاك بيري العاملة بأنظمة أندوريد في العمل بشكل مثالي، مع العلم بأن المزيد من التعديلات التي ستخفض من وجود بلاك بيري بالأسواق المتوقعة في المستقبل.

وأطلقت شركة بلاك بيري هواتف ذكية تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع تقنيات كبيرة في الكاميرا والبطارية.

وتعتبر بلاك بيري واحدة من أكبر العلامات التجارية في السوق قبل دخول هواتف آيفون وقبل أن تسيطر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android على العالم، حيث لم تؤمن العلامات التجارية الكبيرة مثل Nokia وBlackBerry أن الهاتف بشاشة لمس كاملة سيكون له تأثير كبير على السوق.

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