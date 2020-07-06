لمكافحة كورونا: أول روبوت تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية في الإمارات

قدمت شركة Sanitizexperts والتي يقع مقرها في دبي، روبوت UVC الآلي، وهو عبارة عن روبوت يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لتوفير تطهير 360 درجة للهواء في الأماكن العامة.

وتم تصميم هذا الروبوت لتعقيم الهواء والحد من انتقال فيروس كورونا إلى جانب الفيروسات والبكتيريا الضارة الأخرى، حيث يمكنه تطهير مساحة 800 متر مربع في غضون 150 دقيقة، وهو ما يعادل حوالي 10 أضعاف كفاءة التطهير اليدوي، وفقاُ لما أورده موقع “gulfnews”.

ويستخدم الروبوت الأشعة فوق البنفسجية والتعقيم الذكي وتقنية الذكاء الاصطناعي لتخطيط مساره تلقائيًا وتحديد وقت التطهير المطلوب داخل المساحة، كما تسمح رؤية الرادار وتجنب العوائق بالموجات فوق الصوتية له بالتحرك بحرية في المساحات دون الاصطدام.

وبحسب الشركة فتعمل مصابيح الأشعة فوق البنفسجية في الروبوت الى ما يصل حتى 8000 ساعة، وهي تقوم بتطهير البكتيريا وقتلها بفاعلية وأمان. يمكن لنظام الأشعة تحت الحمراء في الروبوت التعرف على متى يكون الإنسان في متناول اليد ويغلق المصباح تلقائياً.

ويعمل الروبوت من خلال الواي فاي ويمكن إدارته بنقرة زر إما على جهاز الكمبيوتر أو من خلال التطبيق. سيساعدك البرنامج في رسم خريطة للمنطقة التي تحتاج إلى تطهيرها وحتى أن يكون لديك روبوت آلي متعدد يعمل بأشعة UVC يعمل في وقت واحد. عندما تكون طاقة مستوى البطارية منخفضة ، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى محطته ليتم شحنه.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sanitizexperts، عمر شابويز: “إن روبوت UVC الآلي هو تطور مثير ضد #كوفيد_19، ونحن متحمسون جداً لتقديمه إلى الإمارات العربية المتحدة. سواء في المستشفى أو المطار أو المركز التجاري أو المنزل أو المكتب، سيضمن الروبوت التخلص من البكتيريا، مما يسمح بحياة نظيفة وآمنة”.