السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لمنافسة آبل.. سامسونغ تستعد لإطلاق تشكيلة من الساعات الذكية

9 - مارس - 2021
ساعة ذكية من سامسونغ

ساعة ذكية من سامسونغ

A A A
طباعة المقال

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لطرح تشكيلة مميزة من الساعات الذكية، وتشمل: Galaxy Watch 4 و Watch Active 4 في الربع الثاني من عام 2021، ما يعني أن الأجهزة ستصبح رسمية ما بين شهري أبريل ويونيو.

وعادة ما يتم الإعلان عن الساعات الذكية من سلسلة Galaxy الجديدة في شهر أغسطس، جنبا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note للهواتف الذكية الرائدة، ومع ذلك، تخطط الشركة هذه المرة لإطلاق أجهزتها الجديدة القابلة للارتداء قبل إطلاق ساعة أبل Watch Series 7 الذكية ليكون لها اليد العليا في هذا القطاع.

ويبدو أن كلا من عملاقي التكنولوجيا سامسونغ وأبل تستعدان لتقديم ميزة مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم لدى المستخدم، حيث تسعى سامسونغ إلى أن تكون الأولى في السوق مع هذه الميزة، وذلك عن طريق إطلاق الأجهزة في وقت مبكر.

كما أن هناك أيضا تقارير تدعي أن سامسونغ ستتخلى عن نظام تشغيل Tizen OS وتستبدله بنظام التشغيل Google Wear في ساعاتها الذكية القادمة، وفي حال صحة هذا الأمر، فستكون أول أجهزة يمكن ارتداؤها من عملاق كوريا الجنوبية تمتلك Google Wear OS.

يذكر أن سامسونغ استحوذت على حوالي 10% من بيع الساعات الذكية العالمية في الربع الأخير من عام 2020، وهو ما يقل كثيرا عن حصة أبل في السوق البالغة 40%، مع إجراء تغييرات كبيرة على الأجهزة، حيث تأمل الشركة الكورية الجنوبية اللحاق بشركة أبل الرائدة في السوق.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    إيلون ماسك
    إيلون ماسك يلغي صفقة شراء تويتر!
    علماء آثار في إسبانيا عثروا على أحفورة عظمة فك
    صورة لعظمة فك قديمة قد تعطي لمحة عن أول البشر الذين سكنوا أوروبا
    احذفوها فورًا.. غوغل تحظر 4 تطبيقات شائعة على نظام أندرويد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد