لمنافسة آبل.. سامسونغ تستعد لإطلاق تشكيلة من الساعات الذكية

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لطرح تشكيلة مميزة من الساعات الذكية، وتشمل: Galaxy Watch 4 و Watch Active 4 في الربع الثاني من عام 2021، ما يعني أن الأجهزة ستصبح رسمية ما بين شهري أبريل ويونيو.

وعادة ما يتم الإعلان عن الساعات الذكية من سلسلة Galaxy الجديدة في شهر أغسطس، جنبا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy Note للهواتف الذكية الرائدة، ومع ذلك، تخطط الشركة هذه المرة لإطلاق أجهزتها الجديدة القابلة للارتداء قبل إطلاق ساعة أبل Watch Series 7 الذكية ليكون لها اليد العليا في هذا القطاع.

ويبدو أن كلا من عملاقي التكنولوجيا سامسونغ وأبل تستعدان لتقديم ميزة مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم لدى المستخدم، حيث تسعى سامسونغ إلى أن تكون الأولى في السوق مع هذه الميزة، وذلك عن طريق إطلاق الأجهزة في وقت مبكر.

كما أن هناك أيضا تقارير تدعي أن سامسونغ ستتخلى عن نظام تشغيل Tizen OS وتستبدله بنظام التشغيل Google Wear في ساعاتها الذكية القادمة، وفي حال صحة هذا الأمر، فستكون أول أجهزة يمكن ارتداؤها من عملاق كوريا الجنوبية تمتلك Google Wear OS.

يذكر أن سامسونغ استحوذت على حوالي 10% من بيع الساعات الذكية العالمية في الربع الأخير من عام 2020، وهو ما يقل كثيرا عن حصة أبل في السوق البالغة 40%، مع إجراء تغييرات كبيرة على الأجهزة، حيث تأمل الشركة الكورية الجنوبية اللحاق بشركة أبل الرائدة في السوق.