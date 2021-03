لمنافسة كلوب هاوس.. تويتر يعتزم تطوير “Spaces”

تزايدت شعبية التطبيق الأمريكي الجديد كلوب هاوس Clubhouse ، واستحوذ على اهتمام الكثيرين بسرعة، منذ تأسيسه في 2020، واكتسب سمعة باعتباره المكان الأمثل للناس للالتقاء والتحدث ومشاركة الأفكار ، لذلك تحاول شركة تويتر، تسريع وتيرة التحديثات على منصة “Spaces” (مساحات) لجذب المستخدمين والمهتمين بمنصات النقاش الصوتية.

بعكس “كلوب هاوس” الذي يجب أن يكون مستخدمه من حاملي هواتف “آيفون”، وأن يكون من خلال دعوة أحد المتفاعلين مع التطبيق، تحاول شركة تويتر جذب المزيد من المستخدمين بميزات جديدة أخرى.

وبحسب موقع “سوشيال ميديا توداي”، فإن تويتر، عرضت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من التحسينات على منصتها، بما في ذلك عرض جديد لجميع المتحدثين والمستمعين في الغرفة، حيث من المقرر أن تتميز حسابات المتحدثين والمستضيفين لهذه الاجتماعات بعلامات أكثر بروزا.

ووضحت تويتر خلال العرض، أنه سيتاح في المنصة، معرفة عدد الأشخاص الآخرين الحاضرين.

وسيتمكن المتحدثون والمضيفون من النقر على زر “إدارة الضيف” للحصول على نظرة عامة كاملة عن الحضور، مقسمة إلى علامات تبويب لـ”المتحدثين” و”الطلبات” وهم الذين يتطلعون إلى الانضمام إلى المناقشة، و”المستمعين”.

وستسهل خاصية “الطلبات” على المضيفين إدارة مساحتهم، وإضافة أولئك الذين يرغبون في المشاركة بالنقاش.

ويبدو أن التحديثات التي قامت بها تويتر حتى الآن، قد تكون لها آثار كبيرة في السباق لكسب الجماهير في السباق الاجتماعي الصوتي الناشئ.

فرغم أن “كلوب هاوس” هو المنصة الرائدة، بمستخدمين يصل عددهم إلى أكثر من مليوني شخص يزدادون يوميا، فإن كل ذلك قد يتغير بسرعة مع دخول تويتر.

ومن المتوقع أن تصل منصة “Spaces” موقع منافسة بشكل مباشر أمام “كلوب هاوس” بالأخص بين جمهور تويتر البالغ 192 مليون مستخدم ناشط يوميا.

as excitement for spaces grow, so have audiences. stay tuned for an early fix to the infamous "+N" coming out soon

we appreciate all of you as we continue to build together pic.twitter.com/n1sDwj73wg

— Spaces (@TwitterSpaces) February 12, 2021