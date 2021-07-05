لن تصدقوا المبلغ الذي طلبه القراصنة لإعادة بيانات مئات الشركات

مئات الشركات في مختلف أنحاء العالم تم استهدافها من قبل قراصنة إنترنت، يعتقد أنهم وراء عملية ابتزاز واسعة النطاق، حيث طالبوا بفدية قدرها 70 مليون دولار لإعادة بيانات يحتجزونها رهينة.

ونشر هذا الطلب على موقع بالشبكة المظلمة على مدونة تستخدمها في العادة عصابة ”ريفيل“ المتخصصة في جرائم الإنترنت، وهي عصابة لها صلات بروسيا ومن أكثر عصابات الإنترنت استخداما للابتزاز في العالم.

وتستخدم العصابة هيكلا منتسبا لها، بما يجعل من الصعب التعرف على من يتحدث باسم القراصنة، غير أن ”آلان ليسكا“ من شركة ريكوردد فيوتشر للأمن السيبراني قال ”إن الرسالة قادمة في حكم المؤكد من قيادة عصابة ريفيل نفسها“.

ولم ترد الجماعة على محاولة قامت بها ”رويترز“ للتواصل معها للتعليق على ذلك.

وكان الهجوم الذي نفذته العصابة يوم الجمعة بين أبرز هجمات الابتزاز في سلسلة من عمليات التسلل الإلكتروني اللافتة للأنظار على نحو متزايد.

فقد تسللت العصابة إلى شركة ”كاسيا“ لتكنولوجيا المعلومات في ميامي، واستطاعت النفاذ إلى عملاء الشركة لتبدأ سلسلة من التفاعلات سرعان ما أصابت أجهزة الكمبيوتر في مئات الشركات بمختلف أنحاء العالم بالشلل.

وقال مدير تنفيذي في كاسيا، إن ”الشركة على علم بطلب الفدية“، لكنه لم يرد على رسائل أخرى طلبا للتعليق على الهجوم.

وقالت شركة ”إيسيت“ للأمن السيبراني، إن عدد الدول التي شملها الهجوم الإلكتروني بلغ حوالي 12 دولة.

وفي حالة واحدة على الأقل خرجت هذه التطورات إلى حيز العلن، عندما اضطرت شركة ”كوب“ السويدية لمتاجر البقالة لإغلاق مئات من المتاجر يوم السبت لأن آلات تسجيل المدفوعات النقدية تعطلت عن العمل نتيجة للهجوم.

وقال البيت الأبيض يوم الأحد إنه يحاول التواصل مع ضحايا الهجوم ”لتوفير المساعدة بناء على تقييم المخاطر على مستوى البلاد“.