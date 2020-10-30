لن تصدقوا كم رسالة يتم إرسالها باستخدام واتساب يوميا!

يعتبر تطبيق واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة حول العالم، وتأسس واتساب في عام 2009 (منذ 11 سنة) من قبل الأمريكي بريان أكتون والأوكراني جان كوم (الرئيس التنفيذي أيضاً)، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع ياهو.

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الذي اشترى واتساب عام 2014 في صفقة بلغت قيمتها حينئذ نحو 19 مليار دولار، أن أكثر من 100 مليار رسالة يتم إرسالها باستخدام واتساب يوميا، وهو ما أكده ويل كاثكارت، رئيس واتساب لاحقا في منشور عبر فيسبوك، وفقا لموقع TechCrunch.

وقالت المنصة المملوكة لفيسبوك إن هذا الرقم، يعد رقما قياسيا من الاتصالات التي يتم إرسالها في يوم واحد في تاريخ الشركة على مدار 10 سنوات. ووفقا لأرقام الشركة، فإن أكثر من 12 مليارا من إجمالي الرسائل المرسلة عالميا كانت رسائل مصورة.

وفي الوقت الذي سلط فيه زوكربيرج الضوء على جهود الشركة في تمكين التواصل عبر الأنظمة الأساسية عبر تطبيقاته، لم يشارك الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي تفاصيل حول الأرقام لخدمات المراسلة الأخرى المملوكة للشركة مثل، فيسبوك ماسنجر وإنستغرام.

ويتصدر التطبيق عرش مواقع التراسل بسبب نظامه القائم على التشفير، الذي يضمن تراسلا آمنا، لا يمكن اعتراض الرسائل أو رؤيتها من قبل الآخرين، بما في ذلك الشركة نفسها.

ويذكر أن شركة ”فيسبوك“ قد قررت فرض رسوم على الشركات، التي تستخدم خدمة ”واتساب” للأعمال/WhatsApp for Business“.

وقالت “واتساب” في بيان ”نريد أيضا أن نسهل على الشركات دمج هذه الميزات في مجالات التجارة الحالية، وهذا سيساعد العديد من الشركات الصغيرة التي تأثرت أكثر في هذا الوقت“.