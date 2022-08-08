الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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لهذا السبب.. إصدار برامج آيباد الجديد قد يتاخر

منذ ساعة واحدة
آيباد- تعبيرية

آيباد- تعبيرية

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تعمل شركة آبل على إجراء تغييرات كبيرة على نظام المهام المتعددة في نظام iPadOS16 الجديد، وفق ما قال موقع The Verge التكنولوجي.

ونقل الموقع عن، مارك جورمان، من بلومبرغ، قوله إنه على عكس السنوات السابقة عندما ظهرت إصدارات جديدة من iOS و iPadOS في نفس الوقت، ستؤخر الشركة إطلاق iPadOS 16.

وأضاف أن هذا يعني أنه يمكننا توقع برنامج iPhone جديد في سبتمبر كالمعتاد، يليه تحديث iPadOS في أكتوبر.

وقال جورمان إن التأخير يرجع جزئيا إلى Stage Manager.

ولم يقيم الموقع هذا التحديث بشكل جيد، حيث أبدى اعتراضات على التصميم وعلى الحجم الذي يستهلكه من الشاشة.

ونقل عن جورمان أيضا قوله إن هذا التحول سيسمح لشركة آبل بإطلاق iPadOS 16 في وقت قريب من وقت إصدار أجهزة iPad جديدة.

وينتظر مستخدمو أجهزة “أبل” الإصدار الجديد من جهاز آيباد اللوحي iPad Pro، المرتقَب طرحه هذا العام.

وظهرت تسريبات نقلًا عن خبراء ومواقع مختصة، تتعلق بمواصفات وسعر الجهاز المرتقب.

ووفق الخبير الموثوق “مارك جورمان”، الجهاز الجديد يأتي بطبقة زجاجية في تصميم الجهة الخلفية لدعم ميزة الشحن اللاسلكي في الجهاز عبر نظام MagSafe.

كما يشير إلى أن أبل تستبدل كابل الشحن التقليدي بنظام الشحن اللاسلكي في جهاز iPad Pro 2022.

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