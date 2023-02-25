لهذا السبب.. نتفليكس تخفض أسعارها فى أكثر من 30 دولة

خفضت Netflix أسعارها وأصبحت أرخص فى أكثر من 30 دولة ويبدو تناقضًا للوهلة الأولى إلا أنه يبدو أن الشركة تختبر التوازن الصحيح للإيرادات العالمية ونمو المشتركين حيث تتغير عادات المشاهدين بعد الإغلاق، وفقا لتقرير engadget.

وقامت الشركة بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى النصف في أجزاء من الشرق الأوسط (اليمن والأردن وليبيا وإيران) وأفريقيا جنوب الصحراء (كينيا) وأوروبا (كرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا) وأمريكا اللاتينية (نيكاراغوا والإكوادور و فنزويلا) وآسيا (ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين)، على الرغم من أن الزيادات الدورية في الأسعار أصبحت أمرًا معتادًا لـ Netflix ، فقد قدمت أيضًا خطة أرخص مدعومة بالإعلانات في 12 دولة في أكتوبر الماضي.

وتخفيضات أسعار الاشتراك جاءت في الوقت الذي رفعت فيه العديد من خدمات البث الأخرى (بما في ذلك Disney + و Hulu و Sling TV ) .

وقال جون Hodulik ، محلل وسائل الإعلام والترفيه في UBS Group AG لصحيفة وول ستريت جورنال: “إنه يتعارض بالتأكيد مع الاتجاهات الحديثة ليس فقط بالنسبة لـ Netflix ، ولكن بالنسبة لصناعة البث الأوسع نطاقًا ” . وقال “بعض هذه التخفيضات على أساس النسبة المئوية كبيرة”.

وفي مكالمة أرباح Netflix لشهر يناير، قال الرئيس التنفيذي المشارك جريج بيترز إن الشركة تريد العثور على المجالات التي تمكنها رفع الأسعار ، مما يساعد على تمويل استثمارات المحتوى الجديدة.

وقال بيترز: “نحن نفكر في أنفسنا على أننا سلعة غير قابلة للاستبدال، وتسمح الزيادات في الأسعار الإقليمية لـ Netflix بإضافة مشتركين إلى الأسواق العالمية حيث يمكن أن تكون حصتها أعلى، ومن المحتمل أن تؤثر حقيقة أن الخدمات المنافسة بما في ذلك Disney + و HBO Max و Paramount + ، على مستوى العالم فى القرار.

ولا تزال Netflix تطرح رسومًا شهرية جديدة للأشخاص الذين يشاركون بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم خارج منازلهم، بعد تجربة البرنامج في أمريكا اللاتينية.

وأطلقت الشركة مشاركة الحساب المدفوع في كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا، وتبلغ تكلفة الرسوم الجديدة 8 دولارات في كندا ونيوزيلندا ، و 4 يورو فى البرتغال و 6 يورو في إسبانيا، ومن المتوقع أن يأتي إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا العام