لهذا السبب … غوغل تزيل بعض الإضافات من متصفح كروم

ألغت غوغل من متصفح كروم عدد من الإضافات بسبب الخداع وانتهاكها للسياسة.

وقال متحدث باسم جوجل: نواصل إجراء المحادثات المتعلقة بسياسات متجر كروم مع InterActive، وقد أزلنا بالفعل عددًا من الإضافات لانتهاكها سياساتنا.

وأضاف: نحن نراجع الإضافات المتبقية وخيارات التنفيذ لدينا، ولم نتخذ قرارًا بشأن حالة InterActive في المتجر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أن جوجل كانت تدرس إمكانية فرضها لعقوبات صارمة ضد InterActive بسبب ما خلصت إليه جوجل بأنها ممارسات مخادعة للتسويق.

وأضافت الصحيفة أن جوجل قررت أن InterActive ضللت المستخدمين بشأن الإضافات للمتصفح ويمكن لشركة البحث أن تحظر هذه المنتجات من متصفحها كروم.

ولم يحدد المتحدث باسم جوجل السياسات الدقيقة التي انتهكتها InterActive ولم يذكر الخيارات المحددة التي كانت الشركة تدرسها.

وعارضت متحدثة باسم InterActive أن الإضافات تنتهك سياسات جوجل، وقالت: جوجل أخذت منا مئات الملايين من الدولارات للإعلان عن هذه المنتجات وتوزيعها في متجر كروم.

وأضافت: لا يوجد شيء جديد هنا، فقد استخدمت جوجل موقعها المهيمن لتقليص أنشطتنا التجارية المتعلقة بالمتصفح إلى جزء صغير، وتسعى الآن إلى إلغاء هذا الجزء أيضًا.

ووجد محققو جوجل أن إضافات InterActive للمتصفح غالبًا ما تعد بوظائف لا تقدمها وتوجه المستخدمين نحو إعلانات إضافية، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

ولم تتصرف جوجل حتى الآن بناءً على التوصية الداخلية لفريق كروم للثقة والأمان الخاص بها فيما يتعلق بإضافات InterActive.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن جوجل و InterActive تتنافسان في بعض الفئات، ولأن المديرين التنفيذيين في جوجل قلقون من أن العقوبات يمكن اعتبارها معادية للمنافسة.

وقالت المتحدثة باسم InterActive: إن جوجل وافقت على وجود إضافاتها ضمن متجر كروم لسنوات، وذلك ضمن اتفاقية الشراكة، وتمارس جوجل سيطرة كبيرة على ما نفعله بهذه المنتجات.