لهذا السبب.. 430 ألف طائرة "درونز" تحلق في سماء ألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن عدد الطائرات بدون طيار التي تحلق في ألمانيا تراجعت إلى 430 ألف طائرة. وكشفت عن المهام التي تقوم بها.

أظهرت دراسة حديثة أن عدد الطائرات المدنية بدون طيار وصل إلى ذروته بشكل مؤقت، ويتراجع حاليا. وجاء ذلك في نتيجة دراسة أجرتها جمعية الطيران بدون طيار، وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية أنباء عنها في عددها الصادر اليوم الأحد.

وبحسب الدراسة، هناك حاليا نحو 430 ألف طائرة بدون طيار يتم تشغيلها في ألمانيا، وكان عدد مثل هذه الطائرات يزيد على ذلك قبل عامين، وبلغ أكثر من 474 ألف طائرة.

وبحسب بيانات جمعية الطيران بدون طيار، ارتفع عدد الطائرات التي يتم تشغيلها تجاريا خلال العامين الماضيين بنسبة 135%. وارتفعت الطائرات المشغلة لهذا الغرض إلى 45 ألفا و200 طائرة، وتخدم على سبيل المثال تفقد الجسور أو يتم تشغيلها من قبل قوات الإطفاء أو المزارعين.

وأوضحت الدراسة أنه يتم استخدام أغلب هذه الطائرات، نحو 385 ألف طائرة منها بشكل خاص، ويقل ذلك عما كان عليه الوضع قبل عامين بنحو 15%.

وأضافت الدراسة أن ثلثي هذه الطائرات مزودة بكاميرا يمكنها التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو من الجو.

وقدرت الجمعية حجم السوق الحالي للطائرات بـ 840 مليون يورو، من بينها نحو 100 مليون يورو للطائرات بدون طيار الخاصة، لافتا إلى أنه يتم تحقيق ربح بقيمة 600 مليون يورو من خلال الخدمات الخاصة مثل عمليات التفتيش .

يشار إلى أن جمعية الطيران بدون طيار هي مبادرة من الرابطة الاتحادية لاقتصاد الملاحة الجوية الألمانية والرابطة الاتحادية لصناعة الطيران والفضاء بألمانيا.