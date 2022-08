لهذه الأسباب... ولاية أميركية تطلق آلاف أسراب البعوض

بدأ إطلاق آلاف أسراب البعوض المعدل وراثيًا في ولاية فلوريدا الأميركية، هذا الأسبوع كجزء من جهود مكافحة أنواع الحشرات التي تنشر الأمراض صيفا.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن المشروع الجديد، من شركة “أوكسيتيك” البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، يهدف إلى الحد من انتشار البعوض الذي يمكن أن ينشر أمراضًا عديدة.

​يهدف المشروع إلى تعديل ذكور البعوض وراثيًا مع بقاء الإناث غير معدلة، لأنها ستموت تلقائيا بعد عملية التلقيح، بحسب الصحيفة.

Thousands of genetically modified mosquitoes being released in Florida https://t.co/VSZJSCbiPk pic.twitter.com/avAYySn84u

— New York Post (@nypost) April 28, 2021