الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لهذه الأسباب... ولاية أميركية تطلق آلاف أسراب البعوض

28 - أبريل - 2021
بعوضة

بعوضة

A A A
طباعة المقال

بدأ إطلاق آلاف أسراب البعوض المعدل وراثيًا في ولاية فلوريدا الأميركية، هذا الأسبوع كجزء من جهود مكافحة أنواع الحشرات التي تنشر الأمراض صيفا.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن المشروع الجديد، من شركة “أوكسيتيك” البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، يهدف إلى الحد من انتشار البعوض الذي يمكن أن ينشر أمراضًا عديدة.

​يهدف المشروع إلى تعديل ذكور البعوض وراثيًا مع بقاء الإناث غير معدلة، لأنها ستموت تلقائيا بعد عملية التلقيح، بحسب الصحيفة.

عندئذٍ تعمل ما يسمى بـ “آلية الموت” على منع أي نسل ناتج من الإناث الناقلات للمرض من البقاء على قيد الحياة.

وقالت” أوكسيتيك” في بيان “لا يمكن أن يعيش البعوض بعد عمليات التلقيح، وبالتالي يتم السيطرة على تعدادها في الأشهر القادمة”.

سيتم وضع البعوض المعدل في ستة مواقع في فلوريدا، مع توقع ظهور حوالي 12000 كل أسبوع على مدى الأسابيع الـ 12 المقبلة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    "رن تشنغ فاي" مؤسس شركة هواوي الصينية
    تصريح خطير لمؤسس هواوي.. استعدوا لـ "العقد المؤلم"!
    الجفاف (صورة تعبيرية)
    القرن الأفريقي يدخل الموسم الخامس على التوالي بدون أمطار
    سيارة كهربائية من "بي واي دي"
    تعرفوا على أحدث سيارة كهربائية من بي واي دي للسوق المصرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"