لهواتف آيفون.. ميزة جديدة لمكالمات الفيديو عبر واتساب

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق المراسلة الشهير “واتساب” عن إطلاقها تحديث جديد لنسخة التطبيق على آيفون يجلب ميزة “صورة داخل صورة/ Picture-in-picture” لمكالمات الفيديو، إضافةً إلى عدد من الميزات الأخرى، وفقاً لتقرير “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وكانت الشركة قد أعلنت عن الميزة في شهر ديسمبر الماضي ووفّرتها لمُستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق، وقد أصبحت الميزة متوفرة اليوم لجميع مستخدمي النسخة الرسمية منه والمتوفرة للتنزيل من خلال متجر تطبيقات أبل.

وتعمل الميزة في واتساب بطريقة مشابهة لتطبيق آبل “فيس تايم/ FaceTime”، إذ تتيح للمستخدمين العودة إلى الشاشة الرئيسة أثناء مكالمات الفيديو دون فقدان الصورة، وذلك من خلال تصغير شاشة الفيديو وعرضها بشكل نافذة عائمة فوق الشاشة الرئيسة أو أي تطبيقات أخرى يجري استخدامها خلال المكالمة.

إضافةً إلى ذلك، أفادت أبل ضمن صفحة التطبيق في متجرها أن التحديث الجديد الذي يحمل رقم الإصدار 23.3.77 يجلب إمكانية إضافة التعليقات لدى إرسال المستندات، ويدعم إضافة عناوين وشرح أطول للمجموعات لتسهيل كتابة وصف المجموعات على المستخدمين.

وأخيراً، يدعم التحديث الجديد إمكانية إنشاء صور الأفاتار المخصصة من خلال خيار جديد ضمن قائمة الإعدادات يتيح للمستخدم إنشاء صورته الخاصة واستخدامها كمُلصَق أو كصورة لملفه الشخصي.

وكانت الشركة قد أعلنت قبل أيام عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة لـ”الحالة/ Status”، منها إمكانية إضافة الحالة الصوتية التي تتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب.

كما دعم التحديث الأخير إمكانية تحديد جهات معينة لإظهار الحالات لها بدل عرضها لجميع جهات الاتصال، إضافةً إلى ميزة “تفاعلات الحالة/ Status Reactions” التي قالت واتساب إنها تتيح للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة “صورة داخل صورة” متوفرة لمستخدمي تطبيق واتساب على هواتف أندرويد منذ عدة سنوات.

ويمكن اليوم لمستخدمي التطبيق في هواتف آيفون استخدام الميزة من خلال الحصول على التحديث الجديد عبر متجر تطبيقات أبل.