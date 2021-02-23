لوسيد موتورز تهدد عرش تسلا في صناعة السيارات الكهرباية

سوف تصبح شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية، المملوكة بشكل كبير لصندوق الثروة السيادي السعودي، شركة مطروحة للتداول العام في بورصة نيويورك للأوراق المالية.

وتستفيد السيارة من تاريخ الشركة الطويل في مجال تكنولوجيا البطاريات التي تجعلها تعمل لأكثر من 800 كيلومتر دون حاجة إلى الشحن، وهذا يتيح لها القدرة على منافسة طراز “إس سيدان” (S Sedan) أحدث سيارات تسلا.

وتؤمن شركة لوسيد بأنها تستطيع تحقيق أرباح إجمالية في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023، وهو الوقت الذي ستظهر فيه لأول مرة “غرافيتي” (Gravity)، أول سيارة دفع رباعي، وستكون في السوق بحلول عام 2025.

أعلنت لوسيد موتورز، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية للاندماج مع شركة شيشيل كابيتال كورب أي في (CCIV)، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مدرجة بسوق الأسهم.وأضافت الشركة في بيان، أن الاندماج بين الشركتين يخلق كيانا بقيمة 11.75 مليار دولار.

وتتضمن الصفقة نحو 2.1 مليار دولار تحصل عليها لوسيد نقدا، ونحو 2.5 مليار دولار من تعهدات من قبل مستثمرين عبر آلية PIPE.

وآلية PIPE هي آلية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة، وهي عبارة عن شراء أسهم بشركة مدرجة بسعر أقل من السعر السوقي الحالي. وهذه الآلية تتبعها المؤسسات الاستثمارية والصناديق الاستثمارية، والمستثمرون ذوو الملاءة المالية العالية، لشراء الأسهم.

وجرى تقييم سعر السهم عبر آلية PIPE عند 15 دولار للسهم، (ما يمثل علاوة بنسبة 50% من صافي قيمة أصول شركة سي سي أي في)، مع قيمة ضمنية للشركة بـ 24 مليار دولار..

وأوضح البيان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقود الاستثمار في الشركة عبر آلية “PIPE” بجانب صناديق وحسابات تديرها شركة بلاك روك، وفيديلتي مانجمينت، وفرانكلين تمبلتون، ونيوبيرجير بيرمان، وويلنغتون للإدارة، وونيسلو لإدارة رؤوس المال.

وتمثل الصفقة أكبر ضخ للأموال في شركة لوسيد منذ أن استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مليار دولار فيها في 2018

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva، وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسيد.

وتخطط لوسيد لبدء تسليم سيارة سيدان كهربائية بقيمة 169000 دولار لعملاء الولايات المتحدة في الربع الثاني.

سيتم بناء سيارة Air EV، التابعة للشركة والتي تستطيع السير لأكثر من 500 ميل بشحنة واحدة، في مصنع في ولاية أريزونا.