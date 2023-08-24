لونا-25.. كيف تحطمت أحلام روسيا الفضائية على سطح القمر؟

انتهت أول مهمة روسية إلى القمر منذ عقود بالفشل حيث اصطدمت المركبة الفضائية “لونا -25” Luna-25 بسطح القمر.

ووفقاً لموقع “CNN” فإن هذا الحادث، يمثل ضربة لطموحات روسيا الفضائية، بعد انقطاع الاتصال بالمركبة الفضائية الروبوتية.

قالت وكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس، إنها فقدت الاتصال مع لونا-25 يوم السبت حوالي الساعة 2:57 مساءً بتوقيت موسكو.

وذكرت وكالة الفضاء أن “الإجراءات التي تم اتخاذها يومي 19 و 20 أغسطس للبحث عن الجهاز والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج”.

وقالت روسكوزموس إنه وفقًا لـ “تحليل أولي”، فإن لونا-25 “تحول إلى مدار غير مخطط له” قبل الاصطدام. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وأضافت الوكالة أن لجنة شكلت خصيصا لتحقق في أسباب فقدان لونا-25.

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان المركبة الفضائية عن “حالة طوارئ” أثناء محاولتها الدخول في مدار قبل الهبوط، وفقًا لوكالة روسكوزموس.

قالت روسكوزموس في منشور على Telegram يوم السبت: “أثناء العملية، حدثت حالة طارئة على متن المحطة الأوتوماتيكية، والتي لم تسمح بإجراء المناورة بالمعايير المحددة”.

كان من المفترض أن تكمل المركبة الفضائية أول مهمة هبوط روسية على سطح القمر منذ 47 عامًا. هبطت آخر مركبة هبوط على سطح القمر في البلاد، لونا-24 ، على سطح القمر في 18 أغسطس 1976.

انطلق المسبار لونا-25 من فوستوشني كوزمودروم في أمور أوبلاست الروسية في 10 أغسطس، حيث وضع المركبة في رحلة سريعة إلى القمر.

سمح مسار لونا-25 لها بتجاوز مركبة الهبوط القمرية الهندية Chandrayaan-3، والتي تم إطلاقها في منتصف يوليو، في طريقها إلى سطح القمر.

عقود في صنعها

يُطلق على لونا-25 أيضًا اسم Luna-Glob-Lander، وكانت في رحلة لدراسة تكوين تربة القمر والغلاف الخارجي للقمر الرقيق جدًا، أو الغلاف الجوي الضئيل للقمر، لمدة عام واحد.

سمح مسار البعثة لها بتجاوز مركبة الهبوط القمرية الهندية Chandrayaan-3، والتي تم إطلاقها في منتصف شهر يوليو. حيث كانت كلتا المركبتين الفضائيتين متوجهة إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر.

يعود الكثير من الاهتمام بالمنطقة إلى حقيقة أنها لا تزال واحدة من أقل مناطق القمر استكشافًا. المنطقة الجغرافية هي أيضًا المكان الذي يعتقد العلماء أنه يتم فيه تخزين المياه على سطح القمر على شكل جليد، متجمد صلبًا في حفر مظلمة محمية من أشعة الشمس.

ومع ذلك، لم تكن التوصيفات التي كانت تتسابق فيها الهند وروسيا للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر دقيقة تمامًا، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، الباحث في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد وسميثسونيان. وأشار إلى أن المشروعين قيد العمل منذ أكثر من عقد.

في البداية، خططت Roscosmos ووكالة الفضاء الأوروبية للشراكة في لونا-25، بالإضافة إلى Luna 26 و Luna 27 و ExoMars rover.

لكن هذه الشراكة توقفت في أبريل 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقل مجلس وكالة الفضاء الأوروبية إلى “وقف الأنشطة التعاونية مع روسيا”.

كان لدى لونا-25 ثمانية أجهزة علمية، بما في ذلك أجهزة متخصصة تسمى مقياس الطيف. أحدهما كان يهدف إلى دراسة تربة القمر، والآخر للكشف عن المياه السطحية، وفقًا لوكالة ناسا.

وفي الوقت نفسه، تمتلك شركة Chandrayaan-3 الهندية مركبة هبوط ووحدة دفع ومركبة جوالة – وهي قدرة استكشافية لم تكن تمتلكها روسيا. حيث يمكن للمركبة الروبوتية الصغيرة اجتياز التضاريس القمرية.

كما يمكن أن يمثل هبوط Chandrayaan-3 أول هبوط ناجح للقمر للبلاد. انتهت آخر محاولة هندية بالفشل عندما هبطت مركبة Chandrayaan-2 في سبتمبر 2019. ومن المقرر أن تحاول Chandrayaan-3 الهبوط بمجرد يوم الأربعاء، 23 أغسطس.

رهانات برنامج الفضاء الروسي

كان ينظر إلى لونا-25 على أنه أرض اختبار لبعثات استكشاف القمر الروبوتية في المستقبل من قبل Roscosmos. تم تحديد العديد من المركبات الفضائية Luna المستقبلية للاستفادة من نفس التصميم.

لو كان ناجحًا، لكانت لونا-25 قد شكلت خطوة كبيرة لبرنامج الفضاء المدني للبلاد – والذي يقول بعض الخبراء أنه واجه مشاكل لعقود – وأثبت أنه لا يزال بإمكانه أداء مهام عالية المستوى وعالية الخطورة.

قالت فيكتوريا سامسون، مديرة مكتب واشنطن لمؤسسة Secure World Foundation، وهي منظمة غير ربحية تروج للاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، خلال مقابلة يوم الجمعة: “كانوا يواجهون الكثير من المشاكل مع مراقبة الجودة والفساد والتمويل”.

أثارت الأخبار التي تفيد بأن روسيا واجهت مشاكل مع مركبتهم الفضائية تعاطفًا تردد صداها في جميع أنحاء مجتمع الفضاء.

قال توماس زوربوشن، رئيس العلوم السابق لوكالة ناسا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا يوجد أحد في الصناعة “يتمنى سوءًا للمستكشفين الآخرين”.

قال في منشور على X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter: “نتذكر أن الهبوط على أي جسم سماوي ليس سوى شيء سهل ومباشر. فقط لأن الآخرين تمكنوا من القيام بذلك منذ عقود، لا يضمن النجاح اليوم”.