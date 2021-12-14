لويس فويتون تطلق ساعتها الذكية الجديدة بـ”تصميم غير معتاد”

أطلقت شركة لويس فويتون ساعتها الذكية Tambour Horizon Light Up الفاخرة الجديدة، تعتمد على نظام تشغيل خاص بها.

وأوضحت الشركة الفرنسية الشهيرة في عالم الأزياء والموضة أنها اعتمدت في ساعتها الذكية الجديدة على تصميم غير معتاد؛ حيث تأتي الواجهة مصنوعة من الزجاج الياقوتي ومنحنية بشدة نحو الجانبين، وحول الحواف الدائرية قامت لويس فويتون بتركيب 24 لمبة RGB-LED، والتي تضيء بالشعار التقليدي لشركة لويس فويتون.

وأكدت لويس فويتون أنه تتم مواءمة ألوان الإضاءة مع واجهة الساعة، وتتوافر 8 واجهات يمكن تخصيصها حسب الرغبات الشخصية، ومن خلال تحديث البرامج يمكن مواءمة واجهة الساعة حسب المواسم؛ حيث تخطط الشركة الفرنسية لإطلاق واجهات لأعياد الميلاد وعيد الحب.

الجوانب التقنية

وعلى صعيد الجوانب التقنية تعتمد الساعة الذكية Tambour Horizon Light Up الجديدة على معالج Snapdragon Wear 4100 وذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت.

و تخلت لويس فويتون عن نظام التشغيل جوجل Wear OS واعتمدت على نظام تشغيل خاص بها، مشيرة إلى أن ساعتها الذكية الجديدة تتوافق مع هواتف أبل آيفون وهواتف أندرويد وهواتف هواوي المزودة بنظام التشغيل HarmonyOS.

وتمتاز الساعة الذكية الجديدة من لويس فويتون بشاشة AMOLED مستديرة قياس 1.2 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 390 x 390 بيكسل مع دعم وظيفة الشاشة Always-on.

وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بمقاومة الماء حتى عمق 30 مترا، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها أثناء السباحة، مع دعم تقنية اتصالات المجال القريب NFC، كما أنها تزخر بمستشعرات متطورة لقياس معدل نبضات القلب وضغط الدم ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى يوم واحد.